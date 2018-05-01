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01 Mayıs 2018 Salı 14:31

Yazar Rasim Özdenören Akşehir’de söyleşiye katıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projesi kapsamında Yazar Rasim Özdenören söyleşiye katıldı.Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün...

Yazar Rasim Özdenören Akşehir'de söyleşiye katıldı
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Konya’nın Akşehir ilçesinde, “Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor” projesi kapsamında Yazar Rasim Özdenören söyleşiye katıldı.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Eğitimevi Organizasyon işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle düzenlenen proje kapsamında; Yazar Rasim Özdenören Akşehir Kültür Merkezi’nde bir söyleşi yaptı. Akşehir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Okul idarecileri, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yazar Rasim Özdenören yaptığı söyleşide, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, okumanın mana vermek olduğunu ifade etti. Özdenören, “Bunun için merak sahibi olmak gerekir. Eğer bir soru ile önünüzdeki kavrama yaklaşmazsanız, bir sonuca da ulaşamazsınız. Newton, Arşimet soru sordukları için sonuca ulaştılar” dedi.

Rasim Özdenören, “Okumak kişinin hak bilmesidir. Doğru anlamı taşıyan Hak aynı zamanda Allah’ın isimlerinden biridir. Yani okumak bizi doğruya götürür” şeklinde konuştu.

Söyleşi sonunda Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu ve Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel; Yazar Rasim Özdenören’e bir plaket takdim etti. Etkinlik sonrasında Yazar Özdenören okuyucularının kitaplarını imzalamak üzere Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi kapsamında düzenlenen 4.’ncü Kitap Fuarı’na katılmak üzere Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’na giderek okuyucularla buluştu. Burada kitaplarını imzalayan Yazar Rasim Özdenören’i Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da ziyaret ederek, kendisiyle sohbet etti.
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