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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:02

Yrd. Doç. Dr. Yanartaş: “Eklem içi enjeksiyonlarda Osteopatik olağanüstü bir tedavi”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, Osteopatik yöntemin eklem içi enjeksiyonlarda olağanüstü bir tedavi olduğunu söyledi.Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze...

Yrd. Doç. Dr. Yanartaş: 'Eklem içi enjeksiyonlarda Osteopatik olağanüstü bir tedavi”
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, Osteopatik yöntemin eklem içi enjeksiyonlarda olağanüstü bir tedavi olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, Osteopatik tedavi hakkında bilgi verdi. Birçok eklemin operasyon ve diğer invazif işlemlere gerek olmadan bu yöntemle tedavi edilebildiğini, kimyasal hiçbir şey kullanılmadan hastanın yaşam kalitesinin yükseltildiğini kaydeden Yanartaş, “Bel-boyun ve sırt ağrıları ve fıtıklar, migren ve gerilim tipi baş ağrıları, skolyoz ve kifos gibi postür bozuklukları, operasyon sonrası ağrı ve yapışıklıkların giderilmesi, stres ve gerginlik, kronik yorgunluk ve uyku bozuklukları, nevralji, spor yaralanmaları, dolaşım bozuklukları, fibromiyalji, yürüme ve denge bozukları, artrozlar, akut ve kronik ağrılar, eklem omurga ve kosta blokajlarında uygulanır. Bu tedavi metedonu diğer uygulamalarda ayıran en önemli nokta, entegre şekilde çalışan vücut sistemlerini birbirinden ayırmadan, bir sistemdeki bozukluğun başka sistemleri nasıl etkileyebileceğini tanımlamasıdır. Örneğin sürekli baş ve boyun ağrıları yaşayan bir insandaki temel sorun çene eklemi ya da akciğer ve kalp gibi iç organlardan kaynaklanıyor olabilir. Manipülasyon, mobilizasyon gibi yöntemlerde daha çok sorunun olduğu dokuya odaklanılırken, osteopati bunu oluşturan kaynak sorunu bulmaya çalışır. Hasta için oldukça konforlu bir tedavi yöntemidir. El teknikleri ile uygulanır. Tüm vücut sistemleri değerlendirilmelidir. Sadece ağrıyı geçirmek amaç değildir. Sorunu oluşturan asıl sebeplere odaklanılır” dedi.
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