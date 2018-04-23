Yunak’ta 23 Nisan kutlamaları

Konya’nın Yunak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.Kutlamalar Yunak Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, akabinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal...

Konya’nın Yunak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlamalar Yunak Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, akabinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Yunak kaymakamlığı görevini, Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’ndan devir alan İMKB Yatılı Bölge Okulu 2. sınıf öğrencisi Tuana Kahraman, ilçeyle ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Fatih İlkokulu bahçesinde devam eden kutlamalada çocukların hazırlamış olduğu gösteri ve yarışmalar izleyenlerden büyük alkış topladı. Yapılan yarışmalarda birinci olan öğrenciler hediyelerini Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’ndan aldı.

Fatih İlkokulu bahçesinde ki kutlamalara, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.