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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:39

Zanaatkarlar Meram’da bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaatkarlar Buluşması kapsamında Konya’da bulunan zanaatkarlarla bir araya geldi.Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifinde gerçekleşen programa...

Zanaatkarlar Meram'da bir araya geldi
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaatkarlar Buluşması kapsamında Konya’da bulunan zanaatkarlarla bir araya geldi.

Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifinde gerçekleşen programa unutulmaya yüz tutmuş farklı el sanatı dallarında eserler ortaya çıkaran usta zanaatkarlar katıldı. Başkan Fatma Toru, katılımcılara Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifini tanıtırken yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Toru, “Bacıyan-ı Meram’da geleneksel el sanatlarımızı yaşatan zanaatkarlarımızı buluşturmaktan onur duyuyoruz. Konya’da sizleri ağırlamaktan oldukça mutluyuz ve teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da periyodik olarak bu tür programları devam ettirmek arzusundayız. Toplumumuz yapılan sanatlara oldukça ilgili. Konya huzur şehridir ve sizlerle birlikte renk ve canlılık geldi” şeklinde konuştu.

28 Nisan’a kadar devam edecek

Zanaatkarlar da Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılmasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederlerken, Konya’da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. 28 Nisan’a kadar sürecek olan Meram Geleneksel El Sanatları ve Zanaatkarlar Buluşması kapsamında vatandaşlar, 10.00-22.00 saatleri arasında Zafer Meydanında bulunan Konya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesindeki farklı el sanatlarını yerinde inceleyebilecek.
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