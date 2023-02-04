Kore Gazimizin Vefatı Nedeniyle Askeri Tören Düzenlendi

Kore Gazisi Abdullah Tilbaç için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Törene, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Cihan Çetin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı İbrahim Cengiz, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdullah Tilbaç’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı cami bahçesine getirildi. Burada İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı duaların ardından Kore Gazimiz Abdullah Tilbaç’ın naaşı, ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere Pütürge İlçesi Nohutlu Mahallesine gönderildi.