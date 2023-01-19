Kullanmadığımız oyuncular artık hazır

Transferlere ihtiyacımız yok, transferler toplumsal bir beklenti ve ekonomik bir yük. Umarım bu kadroyu iş kurtarmak için kullanabilir ve kulübümüze yeni bir yük yüklemeyiz. Denedik, her şeyi yaptık, tekrar kazanmaya çalıştık ve olmadı. Bizim asıl ihtiyacımız olan tek transferde çözülebilecek bir süreç. Saldırgan durum için, transfer yönetiminin betbey tepkisi açıkça yönetimin sorumluluğundadır. Başkanımız ve yönetimimizle bu konuyu görüşüyoruz. Talebi ilettik, gerekli istişareleri gerçekleştirdik ve bu durumda Konyaspor için gerekli tedbirleri alacağız. "

"Göstergelerin desteğini onları mutlu ederek ödemek istiyoruz"

Son olarak İlhan Palut, Konya Spor taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Konyaspor taraftarlarına çok teşekkür ederim. Aykut Devasa da Konyaspor'da çalışmış değerli bir hoca. Güzel bir sinerji var. Konyaspor'da gerçekten çok mutlu ve sakinim. Geldiğim günden beri insanlar, taraftarlar bana destek oldular. beni her zaman desteklediler Her zaman iyi değiliz. Kayıplarımız oldu, bazen 4, bazen 5 kazandık ama onlar inançlarını hiç kaybetmediler ve yanımızda kaldılar. İnsanların soyuldukları bir yerde kendilerini güvende hissetmeleri ve insanların korunduğunu hissetmeleri oldukça olumlu bir durumdur. Bunun için Konyaspor taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum. Takıma verdikleri desteğin yanı sıra, camianın da desteğini almak benim için büyük bir sorumluluk ve büyük bir nimet. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Biz de bu desteği ve sorumluluğu esirgemek için çok çalışıyor, onları betbey giriş mutlu ederek ödüllendirmek istiyoruz. Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında bireysel performanslarıyla dikkat çeken Avcı, antrenmanlarda da oyuncularına yönelik motivasyon konuşmaları yapmaya devam etti. Tecrübeli teknik adam, resmi maça az kala oyuncularını indirdi. Bire bir sunumlarla sonuç almayı hedefleyen yoğun trafiğe zihinsel olarak hazırlanan Abdullah Avcı, takımın uzun yol sevincini artırdı.

Avcı, kurduğu iletişimle birçok sorunun üstesinden gelirken, yaptığı motive edici konuşmalarla da oyunculara olan güvenini dile getirdi. Kısa vadeli hedef belirleyen deneyimli teknik direktörler, Türkiye Ziraat Kupası'nda oynayacakları Samsunspor maçının önemine dikkat çekerken, güç ve motivasyonlarını güçlü bir şekilde ilerletmek için Spor Toto Süperliga'da oynayacakları Fenerbahçe maçının altını çizdi.