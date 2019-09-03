3. Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da 09 -13 Ekim'de Yapılacak

(MADEF) Malatya Dernekler Federasyonun Geleneksel Hale Getirdiği ve Bu Yıl Üçüncüsü Düzenlenecek Olan " 3.Geleneksel İstanbul Malatya Tanıtım Günleri " 09-13 Ekim 2019 Tarihleri Arasında Yenikapı'da Düzenlenecek.

Artık Geleneksel olarak her yıl düzenlenen İstanbul Malatya Tanıtım Günlerinin 3.cisi bu yıl da tüm coşkusuyla gerçekleşecek.

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF)'in organize ettiği Malatya’nın tarihi, kültürel, yöresel ve turistik değerlerinin İstanbul'da buluşturulacağı etkinlikte Malatyalılar tüm değerleriyle bir arada olacak.

3.Geleneksel İstanbul Malatya Tanıtım Günleri için , MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş İstanbul'da ve Bölge İllerde yaşayan tüm halkımızı bu kayısı tadında gerçekleşecek olan Kültür organizasyonunda görmek istiyoruz dedi.

09-13 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Sahil Etkinlik Alanı'nda gerçekleşek görkemli etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediliyor.

(MADEF) Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri " 3.Geleneksel İstanbul Malatya Tanıtım Günleri"ne Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesinde Yaşayan Tüm Malatya'lıları ve Malatya'yı Tanımak İsteyen Tüm Vatandaşları Tanıtım Günlerine Davet Etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)