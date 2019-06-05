5. Uluslararası Fotokamp İçin İlçe Ziyaretleri Yapıldı

“Yırtık da Olsa Çadırınla Gel” sloganı ile yola çıkan ve bu yıl 5.si düzenlenecek olan “Uluslararası Malatya Fotokamp”, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi’nin öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve PEKFEN Okullarının katkılarıyla gerçekleşiyor. Fotokamp, fotoğraf sanatına emek vermiş önemli isimlerin, birçok doğa ve fotoğraf sevdalısının katılımıyla, 4 - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Arapgir Kayaarası Kanyonu’nda yapılacak.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, bu yıl 5.si düzenlenecek olan Uluslararası Malatya Fotokamp kapsamında fotoğrafın duayen isimlerinden oluşan hocaların kamp alanında vereceği teorik bilgilerin yanısıra düzenlenecek olan fotoğraf çekim gezileri için de bu yıl farklı bir uygulamaya gidiyor. MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan bu yıl Fotokampın kapsamını biraz daha genişlettiklerini ve Yukarı Fırat Havzasının önemli bir kısmını da proje kapsamına dahil ettiklerini belirtti. Orhan, bu yıl Arapgir’in yanısıra Keban, Kemaliye, Ağın, Arguvan ve Divriği ilçelerine de fotoğraf gruplarının gezi yapacağını ve bu grupların ilçede görsel gücü yüksek fotoğraflar çekeceklerini, bu fotoğrafların da çeşitli yöntemlerle, Yukarı Fırat Havzasının tanıtımı amacıyla kullanılacağını söyledi. Başkan İnan Orhan proje ortağı Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Kahraman ve Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ile görüştüklerini ve bu ilçe başkanlarının da desteklerini aldıklarını sözlerine ekledi.

Projeyi gönülden desteklediklerini vurgulayan Belediye Başkanları Yukarı Fırat Havzasının tanıtımına katkıda bulundukları için MAFSAD Yönetimine teşekkürlerini sundu.

Sabırsızlıkla beklenen Fotokamp, fotoğraf meraklılarının yanı sıra doğa ile başbaşa kalmak isteyen birçok doğa severin de ilgisini çekiyor. Fotoğraf merakınız olsun olmasın Kayaarası Kanyonunun muhteşem doğasında kamp yapmak isterseniz, sizler de 4 – 7 Temmuz 2019’da Arapgir Belediyesi’nin ve MAFSAD’ın misafiri olabilirsiniz.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)