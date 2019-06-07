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08 Haziran 2019 Cumartesi 15:03

'7 Kocalı Hürmüz' Malatya'da Seyirci İle Buluşuyor

Malatya Empati Sahne Tiyatro Topluluğu, Sadık Şendil’in Ünlü eseri 7 Kocalı Hürmüz’ü 9 Haziran 2019 Pazar günü Sabancı Kültür Merkezinde sahneleyecek.

'7 Kocalı Hürmüz' Malatya'da Seyirci İle Buluşuyor
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Malatya Empati Sahne Tiyatro Topluluğu, 7 Kocalı Hürmüz adlı oyunu 9 Haziran 2019 tarihinde Sabancı Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. 2 seans halinde yayınlanacak oyunun 1’ci seansı 14:00’de 2’ci seansı ise 19:00’da seyirci ile buluşacak. Oyun 2 perdeden oluşuyor. 
  
Sadık Şendil’in Ünlü eseri 7 Kocalı Hürmüz’ü İrem Alhan ve Nihal İclal Çetin yönetiyor. 7 Kocalı Hürmüz oyununda Anonim Müzikler kullanıldı. Işık düzeni Mertcan Demir, dekor ve kostüm Rıdavn Çitil, koreografiyi Batuhan Hoşhanlı ve Belfin Albal üstlendi. 7 Kocalı Hürmüzde Cem Çakır, Rıdvan Çitil, İlayda Kumsal, Pınar Aklaya, M.Seza Yanağlıbaş, Bünyamin Kısacık, Aykut Doğukan Yüce, Hamit Talha Aydoğan, Burak çal, Berithan Şahin, Hasan Doğan ve Enes Eser rol alıyor. Dans grubu ise Merve Yılmaz, Melek Tokay, Tuba Tokay, Belfin Albal, Münevver Güner ve Beyza Öztüfekçiden oluşuyor.

Oyun ile ilgili diğer bilgilere ulaşmak için Empati Sahne’ye ait  0 535 016 44 44 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz. Bilet satış noktaları Dans bale / Hoshwaffle



MGH - Özel Haber
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