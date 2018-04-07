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29 Nisan 2018 Pazar 17:45

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına büyük ilgi

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ve Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı yoğun ilgi görüyor.

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına büyük ilgi
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28 Nisan Cumartesi günü yoğun bir katılımla kapılarını açan “Ah Kudüs” temalı 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı birbirinden değerli yazarları ve ziyaretçileri ağırlıyor. Malatya Kitap Fuarında bir dizi etkinlik gerçekleşiyor. Her gün farklı yazarlar okuyucuları ile buluşup imza etkinliği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Malatya Kitap Fuarına gelen yazar Cansu Canan Özden, kitap fuarlarında yer almayı çok sevdiğini ifade ederek, “Kitap fuarları şehirlerin kültürel gelişimleri, kişilerin daha çok bilgilenmesi, okumaya - okutmaya, ilime bilime ve eğitime yapılan en önemli yatırımlardan bir tanesidir” dedi. Özden, “Bizim için okurlarımızla bir araya geldiğimiz, böyle uzaktan uzağa duygusal bağın perçinleştiği bir durum gerçekleşiyoruz. Emeği geçen, düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Malatya’ya ilk defa geliyorum. Malatya huzurlu bir şehir, bu yıl 7’incisi düzenlenen ‘Ah Kudüs’ temalı Malatya Kitap Fuarındayım. Fuar 06 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Tüm kitapseverleri bekliyoruz” şeklinde konuştu. Malatya Televizyon ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ise, “Malatya’da yaşayan yazarlardan biriyim. Şu ana kadar 16 kitabım var. Baskıya hazırda 8 kitabım var. Ağırlıklı olarak yerel kültür çalışıyorum. Ayrıca, şiir kitaplarım var. Biz ilk Malatya Anadolu Kitap Fuarından itibaren buradayız. Her geçen yıl daha da gelişiyor. Bu yıl mekan daha güzel, Kültür A.Ş. okuyucuyu rahatlatmış, geçen seneye göre yazar ve yayınevi çok. Emeği geçen, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Malatya kültürüne çok büyük bir lokomotif oluyorlar. 7’incisi düzenlenen Malatya Kitap Fuarının bir basamak değil beş basamak birden yükseldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın da, fuara büyük bir ilgi olduğunu aktararak, "7. Malatya Kitap ve Kültür Fuarında her gün birbirinden değerli yazarlarımızı ağırlıyoruz. 200 okulda yazar öğrenci buluşması gerçekleşecek. Fuar alanında bulunan Kudüs ve Kubbet-üs Sahra etkinlik çadırlarında söyleşi ve konferans, ‘Ah Kudüs’ konulu fotoğraf sergisi ve resim çalışmaları gerçekleşiyor. Fuarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan 6 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan Kitap Fuarını vatandaşlar her gün 10:00 ve 22:00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.



İHA
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