7. Malatya Kitap Fuarı yazarları ağırlamaya devam ediyor

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür A.Ş tarafından organize edilen 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleşen kitap fuarında her gün bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştiriliyor. Kültürel etkinlikler kapsamında yayınevlerinde yazarların imza günleri ve okur buluşmaları düzenlenirken fuarda son olarak Kudüs etkinlik çadırının konuğu yazar Talha Uğurluel oldu. Kudüs konulu söyleşiye vatandaşlar büyük ilgi gösterirken program sonrası ise Yazar Uğurluel, hayranlarının kitaplarını imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti.

“Malatya bizim tarihi bir şehrimiz”

Bir çok kitap fuarını gezen biri olarak Malatya’daki fuarın çok profesyonel düzenlendiğini belirten Uğurluel, “Güzel bir hava var, bu beni mutlu etti. İmza ve konferans salonunun ayrı yapılmış olması çok hoşuma gitti. İlgi alaka çok güzeldi. Bunlara ihtiyacımız var. Malatya bizim tarihi bir şehrimiz. Tarihte büyük bir medeniyete başkentlik yapmış, yönetim merkezliği yapmış, Malatya’ya ne yapılsa hakkıdır” ifadelerine yer verdi.

“En uzun imza kuyruklarını Malatya’da yaşadım”

Fuarda okurları ile buluşan bir diğer yazar ise Canan Tan oldu. Kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan Tan, her yıl katıldığı Malatya Kitap Fuarına bu yılda katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Malatya’nın kendisi için çok özel bir şehir olduğunu dile getiren Yazar Tan, “Çünkü gururla söylemek istiyorum Malatya Kitap Fuarı benimle başladı. Valimiz Ulvi Saran döneminde başlayan Kitap Fuarı ilk açıldığı zamandan itibaren Malatya’da kitap fuarına katıldım. Katkımın olduğuna inanıyorum. En uzun imza kuyruklarını Malatya’da yaşadım. Geçen sene 9 saat hiç aralıksız imza etkinliği yaparak bir rekor kırdık” şeklinde konuştu.

Yazar Canan Tan, Malatya’ya ilgili ilginç bir anısını da paylaşarak “Yağmur yağıyordu, standın etrafı dört sıra okurlarla doluydu. Bir kızımız geldi, saçları uzundu. Bana ‘Saçlarım yağmurda ıslandı ama kuyrukta kurudu’ dedi. Ben bunları hiç unutmuyorum. Malatya’nın bende yeri çok farklı” diye konuştu.

6 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarı kitapseverler saat 10:00 ile 22:00 arasında ziyaret edebilecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)