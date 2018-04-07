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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:53

7. Malatya Kitap Fuarı’nda büyük indirimler uygulanıyor

Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında vatandaşlara ve öğrencilere büyük indirimler uygulanıyor.

7. Malatya Kitap Fuarı'nda büyük indirimler uygulanıyor
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Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’na vatandaşlar ilk gündün büyük bir ilgi gösterirken, gerek fuara katılan yazar ve yayınevleri, gerekse de kitap satımlarında uygulanan indirimler, kitap alma konusunda büyük avantajlar sağlıyor. Büyükşehir Belediye binası yanında “Ah Kudüs” temasıyla açılan 7. Kitap Fuarı bu yıl geçmiş yıllara göre daha refah ve geniş bir alanda düzenleniyor. Sümer Cami arkasına kurulan dev çadırda okuyucularıyla buluşan Kitap Fuarı’na bu yıl 400 civarında yayınevi ile 370 civarında yazar katılıyor. Çocuk hikâyelerinden bilimsel kitaplara, dini yayınlardan tarih kitaplarına kadar her alanda eserlerin yer aldığı Fuar’a, Türkiye’nin dört bir yanındaki yayınevleri ile Rusya, Yunanistan ve Filistin’den de yazar ve yayınevleri yer alıyor. 28 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere kalabalık bir protokol ve vatandaş topluluğunun katılımı ile açılan fuar, 6 Mayıs Pazar gününe kadar kapılarını kitapseverlere açık tutacak. İndirimli ve zengin kitap satışlarının yanı sıra, söyleşi, panel, imza günleri, sergi, şiir dinletisi, okur-yazar buluşmaları gibi bin dolayında kültürel etkinliğin yer aldığı fuarda ayrıca Kudüs için de ayrı bir çadır bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 7. Malatya Kitap Fuarı, her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında açık kalacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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