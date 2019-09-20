81 İlin Yöresel Lezzetleri Malatya'da Buluşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Yanında Açılacak Olan Yöresel Lezzetler Fuarında 27 Eylül Cuma Günü İtibarıyla hergün 17.30 - 20.30 Saatleri Arası Ücretsiz Çocuk Gösterileri Yapılacaktır.

Yapılacak Etkinlikte Yaklaşık 150.000 Ücretsiz Bilet Dağıtılacak ve Çocukların Aileleri İle Birlikte Bir Birinden Güzel Gösteri ve Oyunlara Tanık Olacaklardır.

26 Eylül - 10 Ekim Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Yöresel Ürünler Fuarına Türkiye'nin 7 Bölgesi 81 İlinden Firmalar Yörelerinin Meşhur ve Bir Birinden Lezzetli Üürnlerini Sergiliyecektir.

Malatya Yöresel Ürünler Fuarı 26 Eylül Perşembe Günü İtibarıyla Başlayıp 10 Ekim Perşembe Günü Sona Erecektir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)