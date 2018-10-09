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09 Ekim 2018 Salı 13:05

"Arafta Kalanlar : Damascus Kılıcı” filmine destek büyüyor

Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkı vermesi beklenen “Arafta Kalanlar : Damascus Kılıcı” filmine destekler büyüyor.

'Arafta Kalanlar : Damascus Kılıcı” filmine destek büyüyor
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Çekimlerine 2019 yılında başlanacak olan ve 5 ülkede çekilmesi planlanan filmin yönetmenliğini Malatyalı Suat Ay üstlendi. Malatya’da büyük ses getiren film için çalışmalar tüm hızıyla sürerken filme sponsor arayışları da önemli bir aşamaya geldi. Filmin yapımcısı ve senaristi Abdulhakim Bölükbaşı ve filmin Kurumsal İşler Direktörü Ahmet Doğan bu kapsamda bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek film projesine destekler istedi. Bölükbaşı ve Doğan ilk olarak Marko Paşa Yayın Grubu ve oteller zinciri sahibi Muharrem Demir’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Demir, projeye destekleyici olarak ilerleyen zaman diliminde projeye ortak olmayı düşündüklerini dile getirerek,özellikle turizm yeri olmaları nedeniyle Türkiye’nin bu tarz projelere ihtiyacı olduğunu ve bu anlamda incelediği projenin oldukça başarılı olacağına inandığını söyledi. Bölükbaşı ve Doğan ise Demir’e verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Kuşadası ziyaretinin ardından İzmir’e geçen Abdulhakim Bölükbaşı ve Ahmet Doğan burada İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Selvitopu proje’ye ellerinde olan imkan dahilinde mutlaka destek vereceklerini belirterek “Hemşehrilerimin ziyareti bizi onure etti” dedi. Selvitopu ayrıca “Kültürel miraslarımızı korumalı ve tanıtımlarına destek vermeliyiz. Bizler birlik olursak bizi kimse yıkamaz. Bu anlamda bu tarz filmler İzmir ve Malatya’nın marka değerini uluslararası arenada daha kıymetli bir noktaya getirecektir. Malatya denildiğinde ilk akla gelen kayısıyı da daha büyük pazarlara tanıtma ve pazarlama imkanını Malatya’nın tanıtımı ile bulacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Selvitopu konuşmasının sonunda genç girişimcileri ilerleyen günlerde mutlaka İzmir’e tekrar beklediğini ifade etti.

Ziyaretten oldukça memnun kalan Bölükbaşı ve Doğan ise, Başkan Selvitopu’na verdikleri destek için teşekkür ederek Konya’ya geçti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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