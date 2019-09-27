Arslantepe’de Sona Yaklaşıldı

Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için ICOMOS adına Portekiz’den Malatya’ya gelen Uzman Heyet, incelemelerini tamamladı.

Battalgazi Belediyesi tarafından 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda hazırlanıp ilgili bakanlık aracılığı ile UNESCO’ya teslim edilen ve tarihi dip derinliği M.Ö 5 bin’li yıllara dayanan Arslantepe’nin Dünya Kültür Miras Listesine girmesinde sona yaklaşıldı. Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) adına Portekiz’den Malatya’ya gelen Uzman Mariana CORREİA, rapor çalışmalarını hazırlamak için incelemelerde bulundu. İncelemesini büyük bir titizlikle yürüten heyet, 2020 yılının Haziran ayında toplanacak olan Dünya Miras Komitesi’ne raporlar sunulacak. Bu tavsiye raporlar doğrultusunda Arslantepe, UNESCO Dünya Kültür Miras listesine alınıp alınmayacağı karara bağlanacak.

BAŞKAN GÜDER’DEN HEYETE YAKIN İLGİ

Heyet ile yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe’nin tarihi dip derinliğinin ve dünyada bilinirliğinin artması ve Malatya’nın marka değerinin yükseltilmesi adına önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarının altını çizdi.

Özellikle Eskimalatya Bölgesindeki Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı ve Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta yapılan çalışmaları oldukça beğendiklerini söyleyen heyet, Battalgazi Eskimalatya ev tipolojisini ve yerel dokusunu ve ev tipolojisini beğendiklerini belirtti. Heyet, incelemelerinde Arslantepe’yi sahiplenerek UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) sürecinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Heyetin incelemesi 4 gün sürdü”

Heyet, Malatya gezileri kapsamında; Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir ve Battalgazi Belediyesine ziyarette bulunurken, alan incelemesi yapmak üzere Arslantepe Açık Hava Müzesi’ni gezdi. Arslantepe Kazı evi ve Kazı Evi Depolarında incelemelerde bulunan heyet, incelemelerini Malatya Müzesinde sürdürdü. Ziyaret çerçevesinde ilimizde yapılması planlanan yeni müze çalışmaları ile ilgili bilgiler alan ICOMOS uzmanı Mariana CORREİA, sergilenen misafirperverlikten dolayı oldukça memnun ayrıldı.

4 gün boyunca Arslantepe Höyüğünde incelemelerde bulunan Uzman Mariana CORREİA, değerlendirmelerini tamamlayarak raporlarını sunmak için ilimizden ayrıldı.

Raporlama çalışmaları kapsamında Mariana CORREİA’ya eşlik etmek üzere ICOMOS Milli Komite temsilcisi Aslı Özyar Mizrahi, ICOMOS Türkiye Uzmanı Zeynep Eres Özdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığından Aslı Hetemoğlu, Evrim Ulusan, Pınar Kuşseven, Uğur Işık, Kıvılcım Neşe Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Alan başkanı Sivas Koruma Kurulu Bölge Müdürü Ömer Kalın, Kazı Heyeti Başkanı Marcella Frangipane, Francesca Balossi Restelli, Restoratör Giuseppina FAZİO, Battalgazi Belediyesi Malatya Müze Müdürü Mustafa Bayram, Battalgazi Belediyesi UNESCO birim sorumluları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Orduzu Mahalle muhtarı, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mimarlar Odası Malatya Şubesi, Orduzu Eğitim ve Kültür Derneği, İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Peysaj Mimarlığı Bölümü, Turgut Özal Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü eşlik etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)