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20 Haziran 2019 Perşembe 13:19

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı! MP4 ve MP3 İndir

Binali Yıldırım’ın samimi kişiliği, Türkiye sevdası ve tecrübesinin eğlenceli bir dille anlatıldığı klipte, hayata geçirdiği büyük projeler de yer alıyor. Videosunu MP4 olarak, Müziğini MP3 olarak indirebilirsiniz.

Binali Yıldırım'ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı! MP4 ve MP3 İndir
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Gençlerin hazırladığı, Binali Yıldırım’ın icraatçı kişiliğini ortaya koyan şarkının Türkçe versiyonu da yayınlandı. Binali Yıldırım’ın samimi kişiliği, Türkiye sevdası ve tecrübesinin eğlenceli bir dille anlatıldığı klipte, hayata geçirdiği büyük projeler de yer alıyor. İşin ehli Binali temasıyla izleyenleri eğlendiren, sosyal medyada #YaKimYaptıBunları hastagi ile paylaşım rekoru kıran klip, gençler tarafından beğeni toplamaya devam ediyor.

MP4 ve MP3 indirmek için linkin üzerine gelip sağ tuş ile video veya mp3 kaydeti seçin.

Videoyu MP4 olarak İNDİR

Müziği MP3 olarak İNDİR



MGH - Özel Haber
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