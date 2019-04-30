Kültür-Sanat-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2019 Salı 17:54

Bir Bürokratla Kitap Okuyorum

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kemal Özalper Ortaokulunda Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Bir Bürokratla Kitap Okuyorum” etkinliğine katıldı.

Bir Bürokratla Kitap Okuyorum
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Baruş’a Kemal Özalper Ortaokulu Folklör ekibi tarafından halkoyunu gösterisi yapıldı. Vali Baruş gösteri sonunda, aynı zamanda bölge birincisi olan folkör ekibini başarılarından dolayı tebrik ederek öğrencilere kitap hediye etti. Gösterinin ardından öğrenciler tarafından yapılan projeleri inceleyen Vali Baruş, projeleri hakkında öğrencilerden tek tek bilgiler aldı.

İncelemenin ardından Vali Baruş, okuma etkinliğinin yapılacağı 2-C sınıfına geçerek öğrenciler ile bir süre kitap okumanın faydaları konusunda sohbet etti. 2-C sınıfı öğrencilerinden Yaprak Ada Kılınç ve Yağmur Parlak kendi yazdıkları ‘Vali Amca İle Kitap Okuma’ isimli kitabı Vali Baruş’a takdim ettiler. Kitabı okuyup inceleyen Vali Baruş küçük yaşta kitap yazarak bu başarıyı göstermelerinden dolayı Yaprak Ada Kılınç ve Yağmur Parlak’ı tebrik etti. Daha sonra kitapları imzalayan Vali Baruş çocuklara “Kitabınızı  hatıra olarak saklayın, ileride büyüyüp başarılı bir insan olup güzel yerlere geldiğinizde biz 2. Sınıftayken Vali amca bizi ziyaret etmişti, bende ona yazmış olduğum kitabı takdim etmiştim oda beni tebrik etti, çok başarılı bir insan olacağımızı söylemişti dersiniz” dedi.

Vali Aydın Baruş, Millieğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Millieğitim Müdürü Recep Bulut, Okul Müdürü Zeynal Yüce, Öğretmen ve  2-C sınıfı öğrencileri birlikte kitap okuma etkinliği yaptılar.

Etkinlik sonunda sınıf öğretmeni başta olmak üzere öğrencileri tebrik eden Vali Baruş okumanın önemine değinerek çok güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özalper Semt Konağında El Emeği Sergisi Özalper Semt Konağında El Emeği Sergisi
Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması Ödülleri Verildi Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması Ödülleri Verildi
Yeşilyurt Belediyesi İle Yeşilyurt Kent Konseyinden Ulusal Fotoğraf Yarışması Yeşilyurt Belediyesi İle Yeşilyurt Kent Konseyinden...
Konakcı, ''Sahneleri de bizi de yalnız bırakmayın'' Konakcı, ''Sahneleri de bizi de yalnız...
Ersin Alok Malatya’yı Çok Sevdi Ersin Alok Malatya’yı Çok Sevdi
Fotoğraf Sanatçısı Ersin Alok MAFSAD’ın Konuğu Oluyor Fotoğraf Sanatçısı Ersin Alok MAFSAD’ın Konuğu...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Özalper Semt Konağında El Emeği Sergisi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı’nca trikotaj ve mefruşat sergisi açıldı.

Haberi Oku