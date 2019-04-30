Bir Bürokratla Kitap Okuyorum

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Baruş’a Kemal Özalper Ortaokulu Folklör ekibi tarafından halkoyunu gösterisi yapıldı. Vali Baruş gösteri sonunda, aynı zamanda bölge birincisi olan folkör ekibini başarılarından dolayı tebrik ederek öğrencilere kitap hediye etti. Gösterinin ardından öğrenciler tarafından yapılan projeleri inceleyen Vali Baruş, projeleri hakkında öğrencilerden tek tek bilgiler aldı.

İncelemenin ardından Vali Baruş, okuma etkinliğinin yapılacağı 2-C sınıfına geçerek öğrenciler ile bir süre kitap okumanın faydaları konusunda sohbet etti. 2-C sınıfı öğrencilerinden Yaprak Ada Kılınç ve Yağmur Parlak kendi yazdıkları ‘Vali Amca İle Kitap Okuma’ isimli kitabı Vali Baruş’a takdim ettiler. Kitabı okuyup inceleyen Vali Baruş küçük yaşta kitap yazarak bu başarıyı göstermelerinden dolayı Yaprak Ada Kılınç ve Yağmur Parlak’ı tebrik etti. Daha sonra kitapları imzalayan Vali Baruş çocuklara “Kitabınızı hatıra olarak saklayın, ileride büyüyüp başarılı bir insan olup güzel yerlere geldiğinizde biz 2. Sınıftayken Vali amca bizi ziyaret etmişti, bende ona yazmış olduğum kitabı takdim etmiştim oda beni tebrik etti, çok başarılı bir insan olacağımızı söylemişti dersiniz” dedi.

Vali Aydın Baruş, Millieğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Millieğitim Müdürü Recep Bulut, Okul Müdürü Zeynal Yüce, Öğretmen ve 2-C sınıfı öğrencileri birlikte kitap okuma etkinliği yaptılar.

Etkinlik sonunda sınıf öğretmeni başta olmak üzere öğrencileri tebrik eden Vali Baruş okumanın önemine değinerek çok güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)