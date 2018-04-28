Kültür-Sanat-44:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:06

Bu da Malatyalı Şener Şen

Malatya’da yaşayan genç, Şener Şen taklidiyle dikkat çekiyor.

Bu da Malatyalı Şener Şen
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Türkiye’nin sevilen ismi ve komedi ustası Şener Şen’in hareketlerini birebir yapan 23 yaşındaki Hasan Bulğak, en büyük hayalinin Şener Şen ile aynı projede oynamak olduğunu söyledi.

2012 yılından beri tiyatro ile uğraştığını aktaran Bulğak, "Çeşitli kurslara gittik çeşitli taklitler yaptık. Bunun yanında Hasan Bulğak Sanat Eğence Mutfağını kurduk. Şuanda aktif olan bir ekibimiz var yönetmenlik yapıyorum. Tiyatro sanatında üstat dediğimiz Türkiye‘de sevilen üstatlarımız var. Şener Şen taklidi yapınca bizim halkımıza biraz daha çok güzel bir taklit olarak geliyor. Çünkü Şener Şen’in şivesi bizim köy şivelerine çok yakın, insanlarımız da bunu çok seviyor beğeniyor. Biz de o taklidi yaparken çok isteyerek ve beğenerek yapıyoruz. Malatya’daki arkadaşlarım tiyatroyu izledikten sonra bana Şener Şen’in aynısını yapıyorsun diyorlar bu da benim hoşuma gidiyor. Üstat Şener Şen benim idolüm. Severek onu bu zamana kadar izledik. Beyaz perdede yer alabilirsek bizim için çok müthiş bir şey olur" diye konuştu.



İHA
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