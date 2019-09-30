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30 Eylül 2019 Pazartesi 15:38

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na Öğrenci Alımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Türk Müziği Konservatuvarına (MBTMK) öğrenci seçmeleri sınavı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'na Öğrenci Alımı
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Sınava katılmak isteyenlerin 11 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Yetenek sınavına başvurular, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Öğrenci İşleri Biriminde alınıyor. Sınava, en az lise ve dengi okul mezunu adayların müracaatları kabul ediliyor. Konservatuvara kabul edilecek öğrencilere Türk Müziği Nazariyatı, Lisans Müzik Programlarına Hazırlık ve Enstrüman Eğitimi verilecek.

Yetenek sınavı 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde, Sanat Merkezindeki Konservatuvar Atölyesi’nde gerçekleştirilecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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