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17 Aralık 2019 Salı 14:54

Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Okullarda

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu(MBŞT) Gezici Eğitsel Etkinlikler düzenliyor. İlkokullara giderek sınıfları tek tek ziyaret eden MBŞT ekibi, “Şaban Sınıfımızda” adlı gösteriyle tiyatroyu öğrencilerle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Okullarda
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Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2019-2020 Yılı ilk gezici eğitsel etkinliğini Yeşilyurt Kılıçaslan İlkokulu'nda gerçekleştirdi. MBŞT ekibi, sınıf sınıfgezerek “Şaban Sınıfımızda” isimli etkinliği öğrencilere sergiledi. Oyunun ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Yardımseverlik anlatılıyor

Malatyalı hemşerimiz Kemal Sunal'ın rol almış olduğu filmlerden kesitlerin skeç halinde canlandırıldığı “Şaban Sınıfımızda” etkinliğinde, rol model olması açısından Kemal Sunal'ın fazlaca bilinmeyen yardımseverlik yönü de anlatılıyor.

Yeni nesiller tarafından bilinirliğinin artırılması amacıyla Sunal’ın yeteri kadar bilinmeyen yönleri aktarılarak, değerler eğitimi kapsamında öğrencilere yardımseverliğin önemi ve yardımın gizli yapılması gerekliliği vurgulanıyor.

“Şaban Sınıfımızda” isimli gezici etkinliğin Malatya'nın uzak mahallelerinde de öğrencilerle buluşturulacağı belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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