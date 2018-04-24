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24 Nisan 2018 Salı 16:01

Büyükşehir’den solistler geçidi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen gecede Mabesem Saz ve Söz Sanatçılarının sahne aldığı ‘Solistler Geçidi’ konseri büyük ilgi gördü.

Büyükşehir'den solistler geçidi
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Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Yeşilçam Sinemasında yer alan müziklerin de icra edildiği konserde seyirciler salonu hınca hınç doldurdu. Konser, Şef Yusuf Seval’in koordinasyonunda ve kendisiyle birlikte Solistler Burcu Kazancıoğlu, Büşra Kazancıoğlu, Işıl Taşkın ve Cumali Güngör’ün icralarıyla gerçekleşti.

Seyircilerden yoğun alkış alan konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, sanatçılara çiçek takdim etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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