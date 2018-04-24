Büyükşehir’den solistler geçidi

Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Yeşilçam Sinemasında yer alan müziklerin de icra edildiği konserde seyirciler salonu hınca hınç doldurdu. Konser, Şef Yusuf Seval’in koordinasyonunda ve kendisiyle birlikte Solistler Burcu Kazancıoğlu, Büşra Kazancıoğlu, Işıl Taşkın ve Cumali Güngör’ün icralarıyla gerçekleşti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen gecede Mabesem Saz ve Söz Sanatçılarının sahne aldığı ‘Solistler Geçidi’ konseri büyük ilgi gördü.

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