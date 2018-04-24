Büyükşehir’den solistler geçidi

Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Yeşilçam Sinemasında yer alan müziklerin de icra edildiği konserde seyirciler salonu hınca hınç doldurdu. Konser, Şef Yusuf Seval’in koordinasyonunda ve kendisiyle birlikte Solistler Burcu Kazancıoğlu, Büşra Kazancıoğlu, Işıl Taşkın ve Cumali Güngör’ün icralarıyla gerçekleşti.
Seyircilerden yoğun alkış alan konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, sanatçılara çiçek takdim etti.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)