Büyükşehir’in çocuk tiyatrosu göz doldurdu

Oyun, günlük 2 seans olmak üzere 2 gün gösterimde olacak. Gösterimlere ilkokul öğrencileri davet edilerek alınıyor. Ayrıca 27 Nisan Cuma günü saat 19.30’da Sanat Merkezi Salonu’nda aileleriyle birlikte tüm çocuklara açık şekilde gösterim gerçekleştirilecek.

Ulviye Karaca’nın yazdığı eseri, MBŞT Çocuk Grubu Koordinatörü Tuğrul Gökmen Şahin oyun olarak uyarlayıp yönetti. Oyunun ilk seyircileri, çeşitli ilkokullardan gelen öğrenciler oldu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.