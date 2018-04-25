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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:30

Büyükşehir’in çocuk tiyatrosu göz doldurdu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) Çocuk Grubu, “Keloğlan Keleşoğlan” adlı çocuk oyununu sahneledi. 25 çocuk oyuncunun rol aldığı oyunda, oyuncular yüksek performans gösterdi.

Büyükşehir'in çocuk tiyatrosu göz doldurdu
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Sanat Merkezi Salonu’nda sahnelenen oyunun ilk seansı seyirciyle buluştu. Tek perdelik oyunda 25 çocuk oyuncu rol alıyor. Aralarında Afganistan’dan Malatya’ya gelen Semiullah Aydın’ın da bulunduğu oyuncuların performansı göz doldurdu. Mabesem bünyesinde tiyatro eğitimi alan oyuncular, usta tiyatrocuları aratmadılar.

Ulviye Karaca’nın yazdığı eseri, MBŞT Çocuk Grubu Koordinatörü Tuğrul Gökmen Şahin oyun olarak uyarlayıp yönetti. Oyunun ilk seyircileri, çeşitli ilkokullardan gelen öğrenciler oldu.

Oyun, günlük 2 seans olmak üzere 2 gün gösterimde olacak. Gösterimlere ilkokul öğrencileri davet edilerek alınıyor. Ayrıca 27 Nisan Cuma günü saat 19.30’da Sanat Merkezi Salonu’nda aileleriyle birlikte tüm çocuklara açık şekilde gösterim gerçekleştirilecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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