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18 Kasım 2019 Pazartesi 09:29

“Deliler” Filmi Özel Gösterimi Yapıldı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Malatya Uluslararası Film Festivali' Deliler’ Filminin özel gösterimiyle devam etti.

'Deliler” Filmi Özel Gösterimi Yapıldı
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Filmin özel gösterimine Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Deliler Filmi oyuncuları ve çok sayıda seyirci katıldı.

Filmin sonunda ödülünü Vali Baruş’un elinden alan Erkan Petekkaya burada bulunmaktan onur duyduğunu ve böyle bir organizasyona dahil olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Vali Baruş ise; “ Türk Dizi ve Sinemasının yurt dışına açılması ve yurt dışında rağbet görmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Vali Baruş, film tarihi noktalara vurgu yaparken aslında hayali bir gruptan söz edilememiş, Osmanlı Devletinin kurulmasında rol oynayan Kalenderiyye ile Deliler aslında aynılar. Sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Yapımcı ve oyuncuların ödüllerini alması ile sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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