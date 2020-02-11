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11 Şubat 2020 Salı 14:50

Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, depremi yaşayan çocuklara yönelik psiko - sosyal destek amaçlı olarak tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi verildi.

Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek
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Malatya Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle verilen eğitimlerden 200 çocuk yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) gerçekleştirilen eğitimler 5 gün boyunca devam etti.

Depreme maruz kalmış toplam 200 çocuk, 10 grup halinde eğitimlere katıldı. Eğitimlerden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamındaki koruyucu aile koruma ve bakımı altında olan çocuklar yararlandı. Çocuklar, Sanat Merkezindeki Kil Şekillendirme Atölyesinde keyifli vakitler geçirerek etkinliklere katıldılar.

Çocuklar mutlu oldu

Sanat Merkezi’ndeki Kenan Işık Tiyatro Atölyesi’nde gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerinde de çocuklar bol bol eğlendi.

Tiyatro eğitimlerini veren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) oyuncuları ayrıca çeşitli skeç ve gösteriler sundu.

Eğitimlerin tamamlanması dolayısıyla kapanış programı gerçekleştirildi. Aileleriyle programa katılan çocuklar, oldukça mutlu oldular. Program sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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