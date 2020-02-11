Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek

Tiyatro eğitimlerini veren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) oyuncuları ayrıca çeşitli skeç ve gösteriler sundu.

Depreme maruz kalmış toplam 200 çocuk, 10 grup halinde eğitimlere katıldı. Eğitimlerden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamındaki koruyucu aile koruma ve bakımı altında olan çocuklar yararlandı. Çocuklar, Sanat Merkezindeki Kil Şekillendirme Atölyesinde keyifli vakitler geçirerek etkinliklere katıldılar.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) gerçekleştirilen eğitimler 5 gün boyunca devam etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, depremi yaşayan çocuklara yönelik psiko - sosyal destek amaçlı olarak tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi verildi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.