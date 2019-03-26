Ersin Alok Malatya’yı Çok Sevdi

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca finanse edilen Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen “Gel Katıl Bize” adlı AB Projesi çerçevesinde Fotoğrafın Duayen ismi Ersin Alok MAFSAD’ın konuğu oldu.

Fotoğraf sanatçılığının yanında yönetmenlik, yazarlık ve dağcılık yönü de olan Ersin Alok Malatya’yı çok sevdiğini ifade etti.

MAFSAD Dernek Merkezinde ve İnönü Üniversitesinde iki ayrı sunum-söyleşi gerçekleştiren Alok, gençlere fotoğraf sanatının inceliklerini anlattı. Böyle güzel faaliyetlerin Anadolunun her köşesine yayılması gerektiğini söyleyen Fotoğrafın Duayen ismi Ersin Alok, proje kapsamında hem sunum söyleşi faaliyeti yaptıklarını, hem de Aslantepe Höyüğü, Kervansaray, Battalgazi, Arapgir ve Malatya merkezi dolu dolu gezme imkanı bulduklarını belirtti.

“Müzeden Çok Etkilendim”

Fotoğraf Sanatçısı Ersin Alok Malatya ve proje ile ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı: “Dünyanın birçok Ülkesini gezme fırsatım oldu. Ben Ersin Alok olarak, fotoğraf dünyasında gerçekten çok nadir görülebilecek bir müzeyle karşılaştım. Dünya Fotoğraf tarihinin en güzel örneklerinin ve makinelerin en değerlilerinin bulunduğu o müzeden, O kadar çok etkilendim ki, ayrılmak istemedim. Müzenin kolleksiyoneri Baki Tamer Selçuk Bey ile tanıştım ve bu büyük emek için öncelikle kendisini, daha sonra da bu büyük projeye destek veren Büyükşehir Belediyesini tebrik ettim.

“Aslantepe, Göbeklitepe Kadar Kıymetlidir”

MAFSAD’ın değerli yönetim kurulu üyeleri bana çok yakınlık gösterdiler ve beni Aslantepe’ye götürdüler. Aslantepe kendi tarihi içinde çok yüklü ve eşine ender rastlanan bir yerdir. Aslantepe’nin, Göbeklitepe kadar önemli bir yer olduğunu ve tanıtımının çok iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Orada yaptığımız incelemelerde çok güzel tarihsel figürlere rastladık.

“Türkiye Mimarisinin Önemli Örnekleri Arapgir’de”

Daha sonra Arapgir’e gittik. Ayrı bir dünya, ayrı bir coğrafya gibi geldi bana. Eski Arapgir’i gezdik. Hamamları, camileri ve inanılmaz farklı ev yapılarıyla Türkiye mimarisinin önemli yapılarını oluşturduğunu düşünüyorum.

“Gençleri, Fotoğraf Konusunda Çok İstekli Gördüm”

Malatya’ya geldiğim için çok mutlu oldum. Gezdiğim yerlerin insanlarıyla sohbet ederken ve gerçekleştirmiş olduğum sunum söyleşilere katılan gençlerle fotoğrafın inceliklerini paylaşırken bunu daha çok hissettim. Gençlerin, büyük bir ciddiyetle beni dinlediğini, takip ettiğini ve sorular sorduklarını gördüm. Bu durumdan da ayrıca memnun oldum.

Bütün bunların MAFSAD tarafından yürütülen bir AB projesi çerçevesinde yapılmış olması da Malatya’ya bir değer katıyor. Ben bu anlamda hem MAFSAD yetkililerine, hem de projeye katkı sunan, emek harcayan kişi, kurum ve STK’lara çok teşekkür ediyorum.

“Güzel ve Verimli Bir Çalışma Oldu”

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı inan Orhan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Fotoğraf Sanatçısı, yönetmen, dağcı ve yazar Ersin Alok’un Malatya ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini söyledi. Hem MAFSAD’ta, hem de İnönü Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğunun katkılarıyla İnönü Üniversitesinde olmak üzere iki sunum söyleşi gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Orhan, kendilerini kırmayarak Malatya’ya gelen Ersin Alok’a teşekkür ederek, bu ziyaretin anısına plaket takdim etti.

Başkan İnan Orhan ayrıca, faaliyetin gerçekleşmesinde kendilerine yardımcı olan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Arapgir Belediyesine, çalışma arkadaşlarına, Fotoğraf Makinesi Müze yetkililerine, İnönü Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu Danışmanı Erkan Bahçe’ye ve topluluk üyelerine teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)