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15 Aralık 2018 Cumartesi 12:10

Fendoğlu, Malatya'nın Turizm Projesindeki Yerini Bakan Ersoy'a Sordu

2019 yılı Bütçe Görüşmeleri sırasında MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'nın Kültür Ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu 7 Turizm konsantrasyon bölgesi projesine dahil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan bilgi Aldı.

Fendoğlu, Malatya'nın Turizm Projesindeki Yerini Bakan Ersoy'a Sordu
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Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a Sorduğu Soruda ise Fendoğlu;
“Sayın Bakanım, 29 Eylül 2018'de yapmış olduğunuz açıklamada, turizmde yeni projelerle başlayacağınızı ve bu projelerin birinde de turizm konsantrasyon bölgeleri olduğunu söylediniz. Bu proje kapsamında 7 turizm konsantrasyon bölgesi oluşturulacağını, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörden temizlenmiş bölgelerin turizm potansiyeline dönüştürülmesinin sağlanacağını ve yılbaşından sonra da uygulamaya geçileceğini, ayrıca bu projelerle bölgedeki ekonomiyi canlandıracağınızı söylediniz.
Malatya ilimiz Doğu Anadolu'da bulunup terörden arındırılmış bir ildir. Bu ilimizin bahsedilen projede yer alıp almadığını öğrenmek istiyorum.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy; “Malatya Arslantepe arkeolojik alanının da dünya mirası listesine alınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.”  dedi. 
Sorulan soru üzerine yapılan ikili görüşmede ise Kültür ve Turizm Bakanı, Bakanlığın yapmış olduğu proje kapsamında 7 Turizm konsantrasyon bölgesinin olduğu ve Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ekonomik canlanmayı sağlamayı amaçlayan proje içerisine Malatya’nın da olması için çaba sarf edeceğini, en kısa zamanda Malatya’ya ziyaret programı çerçevesinde gideceğini bu konu hakkında ilgili birimlere gerekli talimatı vereceğini ifade etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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