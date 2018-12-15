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15 Aralık 2018 Cumartesi 12:05

Fendoğlu, Malatya Stadında Milli Maç Oynanması Sözünü Aldı

2019 yılı Bütçe Görüşmeleri sırasında MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Malatya Stadında Milli Maç Oynanması için Gençlik ve Spor Bakanından Söz Aldı.

Fendoğlu, Malatya Stadında Milli Maç Oynanması Sözünü Aldı
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2019 yılı Bütçe Görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanına sorduğu soruda Fendoğlu;

 “Gençlik ve Spor Bakanımıza: Malatya Stadımız her türlü uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standarttadır. Malatya Stadı'nda bir millî maç talebimiz vardır” dedi

Genel kurul bitiminde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU ile yapılan ikili istişarede Spor Bakanı Sayın KASAPOĞLU; “Konu ile yakından ilgileneceğini, ilgili birimlere gerekli talimatı vereceğini, Malatya’da Milli maç oynanması isteğinin yerine getirilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini yakın zaman içerisinde Malatyalılara müjdeli haberi vereceğini söyledi.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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