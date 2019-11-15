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15 Kasım 2019 Cuma 14:52

Film Festivali Eski Malatya’daki Sanat Sokağı’nda Başladı

9. Uluslararası Malatya Film Festival'i, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD)’ın Eskimalatya’da ki sanat sokağında düzenlediği etkinlik ile başladı.

Film Festivali Eski Malatya'daki Sanat Sokağı'nda Başladı
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Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin işbirliği ile bu yıl 9’uncusunun startı verilen Uluslararası Malatya Film Festival'i, Eskimalatya’da ki etkinlik ile başladı. Birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde Türkiye ve Dünya sinemasından birçok film ve etkinlik Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD)’ın Eskimalatya’da ki sanat sokağında çocuklara yönelik düzenlediği sinema eğitimini, birçok ünlü isim ziyaret etti. Selçuk Yöntem, Devlet Devrim, Kıvanç Terzioğlu, İbrahim Muratoğlu, Meral Çetinkaya, Süheyl Uygur, Ümit Acar ve Türk sinemasının diğer usta isimlerinin de katıldığı bu sinema etkinliğini, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ziyaret etti. Sanatçılarla tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, sinema oyuncularıyla birlikte çocukların yazarak yönettiği kısa film çekimlerini izlediler.

Uluslararası Malatya Film Festival'inin Malatya için büyük önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Güder,“Bu yıl 9’ncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Malatya Film festivalimiz, öncelikle Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Her yıl büyük rağbet gören Uluslararası Film festivalimize, bu yılda hemşerilerimizin ve il dışından gelen sinemaseverlerin ilgisinin büyük olacağı kanaatindeyim. Biz, Malatyalı hemşerilerimizi oyuncularımızla, sanatçılarımızla ve müzisyenlerimizle buluşturmak istediğindeyiz. Bu yılki festivalimize birçok yenilikler kattık. Güzel çalışmalar var. Festivalimizin tamamında tek bir yüreğe samimi şekilde dokunabiliyorsak, ne mutlu bize diyorum” dedi.

Bugün startı verilen 9. Uluslararası Malatya Film Festival'i, 15-19 Kasım tarihleri arasında Malatya’da sinemaseverlere kapısını açık tutacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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