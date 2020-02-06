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06 Şubat 2020 Perşembe 15:10

Fotoğraf Makina Müzesi Yüzbinleri Ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Malatya 2023 Fotoğraf Makinası Müzesi yoğun ilgi görüyor.

Fotoğraf Makina Müzesi Yüzbinleri Ağırladı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı Bünyesinde hizmet veren, Türkiye’nin yanı sıra Asya ve Avrupa’nın en büyük Fotoğraf Makinası müzesini 2019 yılı içerisinde yaklaşık 120 bin ziyaretçi ücretsiz olarak ziyaret etti.

Malatya’ya gelen misafirlerin uğrak yeri haline gelen müze fotoğraf severlerin adeta buluşma noktası haline geldi.

Yoğun olarak ziyaretçi alan müze, üst düzey yetkililerin de ilgisini çekiyor. Fotoğraf makinesinde görevli personeller tarafından müzeyi ziyaret eden ziyaretçilere müzede sergilenen fotoğraf makineleri hakkında bilgiler veriliyor.

Fotoğraf makinesi müzesinde; 2 adet iç ve dış mekân olmak üzere Malatya Hatırası Çekim köşesi yer alıyor. Ayrıca Müzeye gelen ziyaretçiler için 1976 model 16 mm film makinasından ücretsiz çizgi film gösterimi gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf makinesi müzesini ziyaret eden ziyaretçiler, 1876 yılından günümüze kadar gelen bir tarihi yolculuğa şahitlik ediyorlar.

Müzede, Ahşap makinelerden dijital makinalara kadar 44 segment yer alıyor. Casus makinalar ve özel üretim makinaları da bulunuyor. Ayrıca, Karanlık Oda Hizmeti ve Sergi alanları da yer almaktadır.

Fotoğraf Makinesi müzesinde engelliler için yapılan erişilebilirlik, Engelsiz Müze çalışmaları kapsamında;

Bedensel Engelliler için Erişim Kolaylığı ( Asansör ve Rampa ) Hizmeti

İşitme Engelliler için ( İşaret Dili ) ile Müze tanıtım Hizmeti, Müze personelleri tarafından verilmektedir.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polisleri tarafından, Akşemsettin İşitme Engellileri Okulu öğrencileri ile fotoğraf müzesini gezdiler. Müzedeki yetkililer işaret dili ile fotoğraf müzesindeki makineler hakkında bilgi verdi.

Fotoğraf makinesi müzesi içerisinde engelli vatandaşları için engelli asansörü ve engelli wc bulunmaktadır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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