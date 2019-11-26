Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Cenk Gençdiş Malatya’ya Geliyor

Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen Gel Katıl Bize projesi kapsamında şimdiye kadar birçok fotoğraf sanatçısını konuk ettiklerini söyleyen MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Cenk Gençdiş’i Malatya’da misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Gençdiş’in çok donanımlı bir fotoğraf sanatçısı olduğunu söyleyen Başkan Orhan, Cenk Gençdiş’in “Sokak Fotoğrafçılığı” üzerine bir sunum yapacağını, “Holi Festivali” ve “Jaipur” adlı iki adet fotoğraf gösterisi sunacağını, aynı akşam kitaplarını imzalayacağını ve 30 Kasım 2019 c.tesi günü de “Sokak Fotoğrafçılığı” üzerine bir çekim gezisi yapacaklarını sözlerine ekledi.

MAFSAD dernek merkezinde yapılacak olan etkinlik 29 Kasım 2019 tarihinde saat 19.00’da başlayacak ve MAFSAD’ta yapılacak olan etkinliklere bütün sanatseverler ücretsiz olarak katılabilecek. 30 Kasım’daki sokak fotoğrafçılığı çekim faaliyeti de sınırlı kontenjanla, öncelikle dernek üyelerinin katılabileceği bir faaliyet olacak. Detaylı bilgi için 0 505 759 5213 nolu telefon aranabilir.

Cenk GENÇDİŞ Kimdir?

Olympus Uluslararası Marka Elçisi. 30 yıldır profesyonel olarak fotoğrafla uğraşıyor. Fotoğraf ve yazıları birçok dergide yayınlandı. Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinde sergiler açtı, gösteriler yaptı, söyleşi ve sunumlar düzenledi. Çeşitli yarışmalardan ödüller kazandı. 1995 yılından bugüne binlerce kişiye fotoğraf dersleri verdi. 50’yi aşkın kurum ve kuruluşta fotoğraf eğitmenliği ve danışmanlık yaptı. 20’den fazla ülkeye fotoğraf danışmanı olarak seyahatler düzenledi.

2000 yılı Mayıs ayında FOTOTREK FOTOĞRAF MERKEZİ’ni kurdu. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri içerisinde Fotoğraf Geçidi: İstanbul 2010’un organizasyonunu yaptı. 7 Fotoğraf Albümü ve 4 Sergi Okuması kitabının da yayıncılığını gerçekleştirdi.

İnsan ve Portre, Etkili Fotoğraflar için Kompozisyon, Fotoğrafça Anlatım, Yol(cu)luk ve Yol(cu)luk-2 isimli beş kitabı, Eski Kıtanın Yollarında isimli bir fotoğraf albümü bulunmaktadır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)