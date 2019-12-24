Gel Katıl Bize Projesi Başarıyla Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arapgir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından da yerelde desteklenen Gel Katıl Bize projesi hakkında MAFSAD Dernek Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk bilgi verdi. Proje kapsamında 40 gence fotoğraf eğitimi verildiğini ve bu gençlerin ve MAFSAD üyelerinin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan bir sergi hazırladıklarını söyleyen Konuk, bu fotoğrafların 10 ilde sergilendiğini söyledi. Yılmaz Konuk konuşmasına şöyle devam etti: “Proje çerçevesinde 10 yazar, yönetmen ve fotoğraf sanatçısını Malatya’ya davet ederek sunum söyleşi programı düzenledik. Bu söyleşilere yaklaşık 300 kişi katıldı. Gençlerin katıldığı 11 adet çekim gezisi yaparak 209 kişinin bu gezilere katılımını sağladık. Ayrıca okullarda 1021 öğrenciye doğayla uyumlu yaşamanın püf noktalarını ve 1.400 öğrenciye de suyun bilinçli kullanımını anlattık. Ankara, İstanbul ve Almanya çalışma ziyaretlerini gerçekleştirip buradaki fotoğraf derneklerini ve fotoğraf sanatçılarını ziyaret ederek, projemizi anlattık, yeni tecrübeler edindik. Doğa yürüyüşleri ve doğa kampları yaparak bu etkinliklere toplamda 230 kişinin katılımını sağladık. Bütün bunların yanında Arapgir ilçemizde 30 ilden 34 fotoğraf derneğinin katıldığı bir “Fotoğraf Çalıştayı” gerçekleştirerek Türkiyedeki fotoğraf derneklerinin sorunlarını tartışabileceği, tanışıp yeni projeler üretebilecekleri uygun iletişim ortamlarının oluşmasına vesile olduk.”

Toplantıda Ayrıca Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da bir konuşma yaptı. Konuşmasında sanatın ve kültürün toplumu bütünleştirdiğine vurgu yapan Cömertoğlu MAFSAD’ın yapmış olduğu çalışmaların Malatya için çok önemli olduğunu ve bu çalışmaların şehrin kültür-sanat kimliğinin oluşmasına büyük katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından proje kapsamında yapılan etkinliklerin anlatıldığı bir tanıtım filmi izlendi. Daha sonra bu proje kapsamında fotoğraf eğitimi alan öğrencilerin katılım belgeleri kendilerine takdim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)