“Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü”

Panele, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Mustafa Arslan, Yönetmen Murat Pay, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelebi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sağlam, Kurtuba Akademik Gelişim Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Ünver’ in yanı sıra, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Oturum Başkanı Mustafa Arslan, gelenek ve sinemanın son yıllarda Batı’da ve ülkemizde yan yana gelen iki kavram olduğunu, toplumun geleneklere önem verdiğini bu sebeple de geleneğin sinemanın seyrini değiştirdiğini söyledi.

Panelist Yönetmen Mustafa Pay, gelenek ve film arasındaki ilişkiden bahsetti. Pay, film yapmaya başladığı ilk zamanlarda gelenekle ilgili birtakım sorulara kafa yormaya başladığını vurguladı. Sinemanın her coğrafyada özgün olarak doğduğunu gördüğünü belirten Pay, Türkiye’de film ve gelenek arasındaki ilişkinin nasıl doğduğu ve nasıl olması gerektiği gibi sorularla sürekli karşılaştığını söyledi.

Bu soruların kendisi için de önemli olduğunu ifade eden Yönetmen Pay, bu çerçevede İslâm sanatlarıyla ilgilenmeye başladığını belirterek sözlerine şöyle devam eti:

“İslâm sanatlarını öğrenmeye çalışırsam belki bunların biraz faydası olabilir diye düşündüm. Daha sonra bu öğrenme serüveninin faydası olduğunu fakat eklektik olduğunu fark ettim. Gelenek kelimesi ilk defa burada karşıma çıktı. Geleneği her ne kadar hayatımın içerisine dâhil etmek istesem de bir türlü eklektik olmaktan kurtulamıyordum artık soru sormamaya başladım.”

Geleneği tanıdıkça sevdiğini ifade eden Pay, bulabildiğimiz ve koruyabildiğimiz kadarıyla geleneklerimizin var olacağını söyledi.

Panelde konuşmacı olan Prof. Dr. Mim Kemal Öke, modernitenin insanı âlem üzerinde hükümdar kılmaya, aşırı derecede dünyevileştirmeye, sekülerleştirmeye ve laikleştirmeye çalıştığını söyledi. Öke modernitenin, âlemin ve âdemin sihrini bozduğunu, ortaya fen ve matematik ile îzah edeceğimiz materyalist bir mekanik dünya görüşünün çıkmasına sebep olduğunu vurguladı.

“Bizim Geleneğimizde Organik Dünya Görüşü Hâkim”

Organik dünya görüşünün temel felsefesinin bir tanesinin “devran prensibi” olduğunu söyleyen Mim Kemal Öke: “Organik dünya görüşü her şeyi devreder. Gezegenlerden başlayarak her şey bir semâ ve dairevî döngü içerisindedir. Hem ekolojik hem de insanın içerisindeki döngüler bir devran felsefesini bize hatırlatmaktadır.” şeklinde konuştu.

Geleneğin çok önemli olduğunu, gelenek ve sanat arasındaki iletişimin hepimizin dikkat etmesi gereken bir nokta olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, “Sanat yapıyorum diye ortaya çıkan insan, kendi geleneğinden kopuk olursa ne yerel ne millî ne de evrensel olur.” dedi.

Öke, “Bugünkü bağlamda sanat, insanın kendi kültürünü, geleneğini, felsefesini ve sosyolojisini bilmek mecburiyetinde olmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Panelin sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mehmet Önal tarafından Prof. Dr. Mim Kemal Öke’ye, Prof. Dr. Mustafa Arslan tarafından da Yönetmen Murat Pay’a plaket takdim edildi.

Haber: KübraYılmaz / İNÜHaber

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)