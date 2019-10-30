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30 Ekim 2019 Çarşamba 15:28

Gençler Fotoğraf Sergisi Açtı

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Gençler Fotoğraf Sergisi Açtı
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Malatya Park AVM’de gerçekleşen sergi 1 kasım 2019 akşam 22.00’ye kadar gezilebilecek. Gel Katıl Bize Projesi kapsamında fotoğraf eğitimi alan gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, insanın doğada yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan yaptığı açıklamada proje kapsamında liseli ve üniversiteli gençlere fotoğraf eğitimleri verdiklerini ve bu eğitimlere katılan gençlerin fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenlediklerini söyledi. Doğa ve çevre ile suyun bilinçli kullanımı konularında farkındalık yaratmak için “Doğa Bize Kalsın” temasıyla böyle bir sergi düzenlediklerini söyleyen Başkan Orhan sergiyi gezenlerin fotoğraflardan etkilendiğini ifade etti. İnan Orhan, Sergi için katkı sağlayan gençlere, MAFSAD üyelerine ve sergiye ev sahipliği yapan Malatya Park AVM yönetimine teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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