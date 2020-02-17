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17 Şubat 2020 Pazartesi 14:00

Gezi Yazarlığı Projesi Tamamlandı

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenen Gezi Yazarlığı Projesi katılımcılara sertifika verilmesi ile son buldu.

Gezi Yazarlığı Projesi Tamamlandı
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MAFSAD tarafından hayata geçirilen Gezi Yazarlığı Projesi kapsamında fotoğraf sanatçısı, seyyah, yazar Özcan Yurdalan Malatya’nın konuğu oldu. Proje kapsamında toplam 24 MAFSAD üyesine gezi yazarlığı eğitimi verildi. Aynı zamanda “Türkiye’de Fotoğrafın Resmi” ve “Seyahatin Resimli Tarihi” adıyla iki adet sunum söyleşi gerçekleştirildi.

Gezi yazarlığı eğitimine katılan Selma Yılmaz yaptığı değerlendirmede, “Akıp giden hayata bakıp geçmekten ziyade; insanı, yaşamı, ve çevremizde olup biteni sorgulayarak gözlemeyebilmeyi ve bu gözlemleri layıkıyla yazabilme imkanını sağlayan MAFSAD, Fırat Kalkınma Ajansı ile değerli bilgilerini bizimle paylaşan hocamız Özcan Yurdalan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Birçok ülkeye seyahatler gerçekleştiren ve bu seyahatlerle ilgili kitaplar yazan Özcan Yurdalan tarafından gerçekleştirilen eğitimler katılımcılar için oldukça keyifli geçti. Eğitimlerle ilgili konuşan Yurdalan düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “MAFSAD hem ülke çapında hem de Malatya özelinde benim de bazılarına katıldığım etkili çalışmalar yapıyor. İki haftadır sürdürdüğümüz Gezi Yazarlığı Seminerleri de bunlar arasında. Bildiğiniz gibi “gezen fotoğraf çeker, fotoğraf çeken de gezer”. Gittiğimiz yerlerin hem fotoğrafla hem de yazıyla yeniden üretilmesini değerlendirmesi önemlidir. İyi bir fotoğraf çekmek için neyin fotoğrafını çektiğini, orada görünenlerin arkasında nelerin yattığını anlamak gerek. Gittiğimiz bir yeri sağlam bir gezi yazısı üretecek gibi analiz etmek, notlar tutarak iyi bir metin üretmek için yaptığımız bu seminerlere iki grup halinde arkadaşımız katıldı. Bu atölyede daha önce yaptığım atölyelerden farklı olarak fotoğraflar üstüne de metinler ürettik. Katılımcıların fotoğraf konusunda eğitim almış olmaları bir gezi metninin gerektirdiği güçlü gözlemler için işimizi kolaylaştırdı. Umarım bu çalışmada paylaştığım bilgiler ve yöntemler arkadaşlarımın çektikleri fotoğraflara ve yazdıkları yazılara değer katmasına yardımcı olur. Ayrıca Malatya ve çevresinde sıkça çıktıkları yolculuklardan da bölgeyi doğru, güvenilir ve sanatlı ifadelerle anlatacak metinler üretirler. Tüm katılımcıların emeğine sağlık”

Gezi Yazarlığı Projesi Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, bu projeyi çok önemsediklerini ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu proje kapsamında eğitim alan katılımcıların TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) Bölgesiyle ilgili etkileyici gezi yazıları yazabileceklerini ve bu gezi yazılarını çeşitli platformlarda tanıtım amaçlı yayımlayabileceklerini belirten Konuk, bu sayede katılımcılar tarafından Bölgenin kalkınmasına katkı sağlanacağını sözlerine ekleyerek Fırat Kalkınma Ajansı’na, Özcan Yurdalan’a ve katılımcılara çok teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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