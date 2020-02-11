Gezi Yazarlığı Projesine Start Verildi

MAFSAD tarafından hayata geçirilen Gezi Yazarlığı Projesi kapsamında Fotoğraf Sanatçısı, Seyyah, Yazar Özcan Yurdalan Malatya’nın konuğu oldu. Proje kapsamında toplam 24 MAFSAD üyesine gezi yazarlığı eğitimi verilecek. İlk gruptaki 12 üye 2 günlük yoğun eğitim programına katıldılar. Ayrıca Özcan Yurdalantarafından tümfotoğrafseverlere yönelik olarak “Türkiye’de Fotoğrafın Resmi: 1970- 2020” adlı söyleşi gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca ikinci gruptaki 12 üye için de 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde gezi yazarlığı eğitimleri verilecek.

Gezi yazarlığı eğitimine katılan Nejla Bozkurt yaptığı değerlendirmede, “Duygularımı, düşüncelerimi, gezdiğim ve gördüğüm yerleri yazıya dökmenin zorluğunu yaşadım. Yazmanın imkansız olmayacağını, bize bu konuda rehberlik ederek öğreten Sayın Özcan Yurdalan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Birçok ülkeye seyahatler gerçekleştiren ve bu seyahatlerle ilgili kitaplar yazan Özcan Yurdalantarafından gerçekleştirilen eğitimler katılımcılar için oldukça keyifli geçti. Eğitimlerle ilgili konuşan Yurdalan düşüncelerini şu şekilde ifade etti. “Gezi yazarlığı uygulamalı atölyesi iki gün süren yoğun bir çalışmayla tamamlandı. MAFSAD bünyesinde fotoğraf çalışmaları sürdüren katılımcılar yazılı ifadenin temel ilkeleriyle birlikte bir seyahat metni üretmenin incelikleri konusunda bilgilendi. Fotoğraf tarihinde kameralar taşınabilir hale geldikten sonra fotoğrafçılar sokaklara çıktı ve gezmeye başladı. Gezerken çektikleri fotoğraflarla yolculuklarını anlattılar. Bu atölye çalışmasında seyyah gibi gezmekle turist olarak gezmek arasındaki farklardan söz edildi. Bir yolculuğu yazarak yeniden üretmenin önemi üstünde duruldu. Ve çeşitli yazı teknikleri üstüne denemeler yapıldı. MAFSAD’lı fotoğrafçılar Malatya’yı bu kez bir yazar gözüyle dolaştılar ve izlenimlerini metin haline getirdiler. Bu metinler üstüne çalışan grup anlatıyı “tekrar yazma” “düzenleme” ve son redaksiyon aşamalarından geçirerek yayınlanabilir hale getirebilmek için gerekli çalışmalara devam ediyor. Tüm katılımcıların emeğine sağlık. Çok güzel işler başardılar”.

Gezi Yazarlığı Projesi Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, bu projeyi çok önemsediklerini ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu proje kapsamında eğitim alan katılımcıların TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) Bölgesiyle ilgili etkileyici gezi yazıları yazabileceklerini ve bu gezi yazılarını çeşitli platformlarda tanıtım amaçlı yayımlayabileceklerini belirten Konuk, bu sayede katılımcılar tarafından Bölgenin kalkınmasına katkı sağlanacağını sözlerine ekleyerek Fırat Kalkınma Ajansı’na, Özcan Yurdalan’a ve katılımcılara çok teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)