Kültür-Sanat-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2020 Salı 15:29

Gezi Yazarlığı Projesine Start Verildi

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenen Gezi Yazarlığı Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gezi Yazarlığı Projesine Start Verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

MAFSAD tarafından hayata geçirilen Gezi Yazarlığı Projesi kapsamında Fotoğraf Sanatçısı, Seyyah, Yazar Özcan Yurdalan Malatya’nın konuğu oldu. Proje kapsamında toplam 24 MAFSAD üyesine gezi yazarlığı eğitimi verilecek. İlk gruptaki 12 üye 2 günlük yoğun eğitim programına katıldılar. Ayrıca Özcan Yurdalantarafından tümfotoğrafseverlere yönelik olarak “Türkiye’de Fotoğrafın Resmi: 1970-2020” adlı söyleşi gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca ikinci gruptaki 12 üye için de 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde gezi yazarlığı eğitimleri verilecek.

Gezi yazarlığı eğitimine katılan Nejla Bozkurt yaptığı değerlendirmede, “Duygularımı, düşüncelerimi, gezdiğim ve gördüğüm yerleri yazıya dökmenin zorluğunu yaşadım. Yazmanın imkansız olmayacağını, bize bu konuda rehberlik ederek öğreten Sayın Özcan Yurdalan hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Birçok ülkeye seyahatler gerçekleştiren ve bu seyahatlerle ilgili kitaplar yazan Özcan Yurdalantarafından gerçekleştirilen eğitimler katılımcılar için oldukça keyifli geçti. Eğitimlerle ilgili konuşan Yurdalan düşüncelerini şu şekilde ifade etti. “Gezi yazarlığı uygulamalı atölyesi iki gün süren yoğun bir çalışmayla tamamlandı. MAFSAD bünyesinde fotoğraf çalışmaları sürdüren katılımcılar yazılı ifadenin temel ilkeleriyle birlikte bir seyahat metni üretmenin incelikleri konusunda bilgilendi. Fotoğraf tarihinde kameralar taşınabilir hale geldikten sonra fotoğrafçılar sokaklara çıktı ve gezmeye başladı. Gezerken çektikleri fotoğraflarla yolculuklarını anlattılar. Bu atölye çalışmasında seyyah gibi gezmekle turist olarak gezmek arasındaki farklardan söz edildi. Bir yolculuğu yazarak yeniden üretmenin önemi üstünde duruldu. Ve çeşitli yazı teknikleri üstüne denemeler yapıldı. MAFSAD’lı fotoğrafçılar Malatya’yı bu kez bir yazar gözüyle dolaştılar ve izlenimlerini metin haline getirdiler. Bu metinler üstüne çalışan grup anlatıyı “tekrar yazma” “düzenleme” ve son redaksiyon aşamalarından geçirerek yayınlanabilir hale getirebilmek için gerekli çalışmalara devam ediyor. Tüm katılımcıların emeğine sağlık. Çok güzel işler başardılar”.

Gezi Yazarlığı Projesi Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, bu projeyi çok önemsediklerini ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu proje kapsamında eğitim alan katılımcıların TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) Bölgesiyle ilgili etkileyici gezi yazıları yazabileceklerini ve bu gezi yazılarını çeşitli platformlarda tanıtım amaçlı yayımlayabileceklerini belirten Konuk, bu sayede katılımcılar tarafından Bölgenin kalkınmasına katkı sağlanacağını sözlerine ekleyerek Fırat Kalkınma Ajansı’na, Özcan Yurdalan’a ve katılımcılara çok teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek
Fotoğraf Makina Müzesi Yüzbinleri Ağırladı Fotoğraf Makina Müzesi Yüzbinleri Ağırladı
“Manşetlerle Malatya” Yayınlandı “Manşetlerle Malatya” Yayınlandı
MAFSAD Adıyaman’da Fotoğraf Sergisi Açtı MAFSAD Adıyaman’da Fotoğraf Sergisi Açtı
Gel Katıl Bize Projesi Başarıyla Tamamlandı Gel Katıl Bize Projesi Başarıyla Tamamlandı
Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Okullarda Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Okullarda
MAFSAD Şanlıurfa’da Fotoğraf Sergisi Açtı MAFSAD Şanlıurfa’da Fotoğraf Sergisi Açtı
5’inci Çıpıt Sergisi Açıldı 5’inci Çıpıt Sergisi Açıldı
Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme Dersleri Başladı Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme Dersleri Başladı
Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Cenk Gençdiş Malatya’ya Geliyor Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Cenk Gençdiş Malatya’ya...
“Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü” “Geleneğin Sinemadaki İz Düşümü”
"Senaryon Ne Kadar İyiyse Filmin de O Kadar İyi Olur" "Senaryon Ne Kadar İyiyse Filmin de O Kadar...
“Deliler” Filmi Özel Gösterimi Yapıldı “Deliler” Filmi Özel Gösterimi Yapıldı
Malatya Film Festivali'ne Görkemli Açılış Malatya Film Festivali'ne Görkemli Açılış
Hababam sınıfı oyuncuları Başkan Gürkan’ı ziyaret etti Hababam sınıfı oyuncuları Başkan Gürkan’ı...
Yukarı Çık
banner687

Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, depremi yaşayan çocuklara yönelik...

Haberi Oku