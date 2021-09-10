Güldal Akşit, Yeşilyurt da İncelemeler de Bulundu

Çırmıktı’nın tekstil ve dokumacılık kültürünü gelecek kuşaklara taşımak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirildikten sonra bölgenin önde gelen işadamlarından Mahmut Çalık ile Ahmet Çalık’ın isminin verildiği Tekstil Müzesi, özel bir misafiri ağırladı.



AK Parti Genel Başkan Danışmanı, eski Turizm Bakanlarından Malatya’lı Güldal Akşit, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesini gezerek, Kadim Çırmıhtı’ya özgü dokumacılık kültürüyle ilgili bilgiler aldı.



Misafirperverliğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti Genel Başkan Danışmanı, eski Turizm Bakanı Güldal Akşit, Malatya ve Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel zenginliklerinin muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması noktasındaki gayretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti.



Geçmişten bugüne dokumacılığın tüm boyutlarıyla anlatıldığı ve tanıtıldığı müzenin işleyişi ve sergilenen nostaljik eşyalar hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ AK Parti Genel Başkan Danışmanımız, eski Turizm Bakanımız, Malatya’lı olmasından her zaman gurur duyduğumuz Güldal Akşit hanımefendiyi Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan onur duymaktayız. Davetimize icabet etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güldal Hanıma, bölgemizin dokumacılık ve tekstil tarihi hakkında detaylı bilgiler aktardık, bölgemizin tarihini ayağa kaldırmak adına tamamlanan ve devam eden yatırımlarımızı anlattık. Kadim Çırmıhtımız doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra kadim meslekleri ve gastronomisi ile turizmde isminden söz ettirecek bir kimliğe sahiptir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bölgemizin turizm potansiyelini artırmak içinde farklı temalı 8 adet müzeyi ilçemize kazandırdık. Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri dokumacılık alanında merkezi bir hüviyete sahip olan, bu alanda çok sayıda işadamının yetişmesine katkı sunan Çırmıhtı’nın tekstil tarihini buradaki müzemizde her yönüyle tanıtıyoruz, farklı nostaljik eşyalarımızı özel alanlarda sergiliyoruz. Müzemizle ilgili güzel düşüncelerini ve tavsiyelerini aldığımız AK Parti Genel Başkan Danışmanımız, eski Turizm Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Güldal Akşit hanımefendiye bu nazik ziyaretinden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)