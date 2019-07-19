‘Güneşin Altın Yumurtası’ Kayısı Festivalinde Birbirinden Değerli Sanatçılar Sahne Aldı

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 23. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali yoğun etkinliklerle devam ediyor.

Mişmişpark Fuar alanında gerçekleştirilen fuar ve festival etkinlikleri ise Malatyalıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu kapsamda Festivalin ikinci günü yine renkli ve güzel görüntülere sahne oldu.

Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) müzik grubu konserinin yanısıra Kafkas, Kırgız ve Kazak Halk Dansları grupları da ilçelerde gösteriler sergilediler.

Özlem Büyük türküleriyle mest etti

Mişmişpark Fuar alanında ‘Güneşin Altın Yumurtası’ Kayısı Festivali programı Sanatçı Uğur Arslan’ın sunuculuğunu yaptığı ikinci günün programı başladı.

Festival programını sunan Arslan, ilk olarak sahneye sevilen sanatçı Özlem Büyük’ü davet etti.

Malatya Türküleri ile konsere başlayan Sanatçı Özlem Büyük, sahnede yaptığı konuşmada, "Yıllar sonra böyle güzel bir sahnede, uzun bir aradan sonra siz değerli hemşerilerim ile birlikte olmaktan çok mutluyum. Uzun bir ara vermiştik, canım hemşerilerimiz ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizlere bu imkânı verenlere çok ama çok teşekkür ediyorum. 23. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Güneşin Altın Yumurtası Kayısı Festivaline hoş geldiniz. Bu organizasyonda çok ama çok emeği olan büyüklerimiz var. Tabi ki başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Malatya Valimiz Aydın Baruş ve ismini sayamadığım tüm büyüklerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özlem Büyük daha sonra seslendirdiği bir birinden güzel türkülerle festival alanını dolduranları mest etti. Sanatçıya konser sonrası, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Uğur Topal tarafından kayısı hediye edildi.

Kayısı Festivali ikinci gününde “Yaş Kayısı Yeme” yarışması gerçekleştirildi. Yarışmacıların kıran kırana yarıştığı yarışmada, 3 dakika içinde 1 kilo 20 gram kayısı yiyen Yusuf Bozdoğan Birinci oldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)