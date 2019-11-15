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15 Kasım 2019 Cuma 16:29

Hababam sınıfı oyuncuları Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

9. Malatya Uluslararası Film Festivali etkinlikleri kapsamında Malatya’da bulunan Hababam Sınıfı oyuncuları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Hababam sınıfı oyuncuları Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
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Hababam sınıfının unutulmaz ve emektar oyuncuları Dilaver Gür, Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık 9. Malatya Uluslararası Film Festivali öncesi Başkan Gürkan ile bir süre görüşerek sohbet ettiler.

Gür: 44 sene geçmiş hala filmlerimiz izleniyor.

Hababam sınıfı filminde de Dilaver ismini kullanan Malatyalı oyuncu Dilaver Gür; “44 sene geçmiş hala filmlerimiz izleniyor. Herkes bizleri ve arkadaşlarımızı tanıyorlar. Hababam sınıfı olarak, Kemal Sunal gibi bir değerimiz var. Kemal Sunal müzesini hayata geçirelim. Fotoğraf ve görsellerle ilgili desteklerimiz olur. Benim arşivim çok geniş, arkadaşlarımızda destek olur” dedi.

Başkan Gürkan: Herkes o filmde, o fotoğraflarda kendisinin bir parçasını gördü

Hababam sınıfında o dönemde rol almış, siz değerli sanatçılarımızı Malatya’da misafir etmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “9. Malatya Uluslararası Film Festivaline hoş geldiniz. Hababam sınıfı gerçekten de, Türk sinemasına armağan edilen en güzel filmlerden bir tanesidir. Herkes o filmde, o fotoğraflarda kendisinin bir parçasını gördü. Kendi okul hayatını, öğretmenini ve ailesini gördü. Hababam Filmi hala izlenirken aynı heyecanla, aynı ilgi ve alakayla izlenmesi manidardır. Hababam sınıfında en çok vurgu tabi arkadaşlık, dostluk ve haylazlığı var ama vatanperverliği noktasında, devletine, milletine, ülkesine ve bayrağına bağlılık noktasında güzel mesajları vardı. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki hassasiyet ve öğrenciler arasındaki dostluklar ve dayanışma, yardımlaşmalar yer alıyordu” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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