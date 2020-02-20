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20 Şubat 2020 Perşembe 11:55

Halkoyunlarında il birincisi olan ekip Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi düzenlenen Halk oyunları İl yarışması kızlar yıldızlar kategorisinde Malatya birincisi oldular.

Halkoyunlarında il birincisi olan ekip Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
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Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Öğretmenler ve yarışmada birinci olan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler.

2020 Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen ve 5 kulübün katıldığı Halk Oyunları İl Yarışması Yıldızlar Kategorisinde birinci olan öğrenciler birincilik kupasını Başkan Gürkan’a sundular.

Başarılı ve yetenekli minik sporcuları makamında ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Gürkan; “Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Halk Oyunları ekibimiz, düzenlenen yarışmada yıldızlar kategorisinde Malatya il birincisi olmuştur. Evlatlarımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Daha nice kupaları Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüze kazandırmanızı temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın okulları haricinde kendilerine bir spor branşı seçerek uğraşmaları bizleri mutlu etmekte. Büyükşehir Belediyesi spor kulübü olarak 14 farklı branşta yaklaşık 1200 gencimize spor yapma imkânı sunuyoruz ” dedi.

Başkan Gürkan, başarılı öğrencilere yapmış oldukları bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, hediyeler takdim etti.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak Malatyalı gençlerimizin spor ile uğraşmalarını sağlamak amacıyla gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’dır. Kulübümüzün ve çocuklarımızın başarılı olması için her zaman yanımızda yer almış ve desteklerini esirgememiştir” dedi.

MBB Spor Kulübü Halk oyunları yıldızlar dalında birinci olan öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ile Başkan Gürkan günün anısında fotoğraf çekerek ziyaret son buldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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