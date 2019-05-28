Hidayet Ortaokulu ''Hidayetten Sesler ilahi korosu'' gönüllere dokunuyor

2018 yılında Malatya Battalgazi İlçesi Hidayet Ortaokulun bir projesi olarak okul müdürü Hakan Akbalık tarafından başlatılan ‘’Hidayetten Sesler Çocuk İlahi Korosu’’ geçen yıl Ramazan Ayında olduğu gibi bu yılda mübarek gecelerin vazgeçilmez ilahi bir esintisi olarak sahne aldığı yerlerde büyük beğeni topladı.

17.05.2019 tarihinde Din Kültürü Öğretmenleri Gelişim Programı kapsamında Ş. Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezinde güzel bir gösteri yapan Hidayetten Sesler Çocuk İlahi Korosu, 25.05.2019 tarihinde bir alışveriş merkezi gösteri alanında yaptığı etkinlikle halkın büyük ilgisini gördü.

Okul müdürü Hakan Akbalık, ‘’ Hidayetten Sesler İlahi Korosu’nun ‘’ artık çeşitli programlara davet edilen bir koro olduğunu dile getirerek koromuzun oluşturulmasında büyük emekleri olan Yüksel Uçar, İrem Yıldırım ve Tülay Aytekin’ e teşekkür etti.

İkinci defa davet edildiği, bazı Tv kanallarında da canlı yayınlanan Büyükşehir Belediyesi Ramazan Çadırın da da sahne alarak büyük ilgi gören koroyu izleyenlerden Osman ve Deniz Yüksel çifti ‘’Geçen hafta televizyondan izlemiştik. Gerçekten de değermiş. Çünkü beklediğimizden de güzelmiş.” Dediler.

Ayrıca koruyu oluşturan öğrencilerin veliler: “Çocuklarımız için heyecan verici, yeteneklerini ortaya çıkaran, sosyal, kültürel bu müzik etkinliğinin çocuklarımız için unutulmaz hatıralar bıraktığını dile getirerek müdürümüze ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)