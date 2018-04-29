İnönü Üniversitesi 11. Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen kapanış ve ödül törenine, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Nisan, oyuncular, yönetmenler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Festivale toplamda 589 film katıldı. Bunların 425’inin uluslararası ve 166 tanesinin ise ulusal başvuru olduğu kaydedilen festivale yalnızca 62 film ön değerlendirmeden geçerek yarışmaya hak kazandı.

Ulusal Kurmaca kategorisinde 16 film, Ulusal Belgesel kategorisinde 16 film, Uluslararası Kurmacada 15 film ve son olarak Uluslararası Belgesel dalında ise 15 kısa film finale kaldı.

Kısa film yarışması sonucunda dereceye giren birincilerine, ikinci ve üçüncülerine toplam 22 bin Türk Lirası para ödülü, Uluslararası kategorinin birincilerine mansiyon ödülü verildi.

Festivalde Ulusal Belgesel dalında Mehmet Can Mıcık yönetmenliğindeki “Menderes Kıyısında” kısa filmi birinci oldu. Esra Yıldırım’ın yönettiği “Çalıkuşu” da ikinci oldu. Fikret G. Fırat’ın yaptığı “Kollarımdaki Yaşam” ile Yavuz Üçer’in yönetmenliğini yaptığı “Hekim” kısa filmleri ise üçüncülüğü paylaştı.

Ulusal Kurmaca kategorisinde Hikmet Güler ve Barış Fert’in yönettiği “Vultur” filmi birinci oldu. İkincilik ödülünü Anıl Güldoğan yönetmenliğindeki “Hikayeci” filmi aldı. Ahmet Serdar Karaca yönetmenliğindeki “Frekans” filmi üçüncü oldu.

Dereceye girenler ödüllerini Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Kibar Dağlayan, Nihal Menzil, ve Ertan Mumcu, Semir Aslanyürek’ın elinden aldı.

Uluslararası Kurmaca kategorisinde de birincilik ödülünü Mohammad Poustindouz yönetmenliğindeki Gray Umbrella filmi aldı. Majid Seyedin Khorasani yönetmenliğindeki "Downfall" ikinci, Milan Bath yönetmenliğindeki "Die Abreise" ise üçüncü oldu.

Uluslararası belgesel kategorisinde birincilik ödülünü Patrice Sanchez yönetmenliğindeki "Nation of Masks" filmi aldı. Jennifer Lara yönetmenliğindeki "Memorandum" ikinci, Juan Jimanez yönetmenliğindeki "La Vaca" üçüncü oldu.

Ödüllerin verilmesinin ardından Ulusal Kurmaca ve Ulusal Belgesel kategorisinde birinci olan “Vultur” ve “Menderes Kıyıları” filmi izletildi.

Kapanış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Ertan Mumcu, "Üniversitemiz uluslararası kısa film yarışmasının belli bir olgunluğa belli bir kaliteye ve seviyeyi yakaladığı aşikar. Sinema tabi yakın dönemin en yeni sanat dallarından bir tanesidir. Özellikle kısa filmler, sinemayı sanat olarak değerlendirdiğimizde çok küçük dokunuşlarla çok büyük yapım maliyetlerine katlanmadan aslında sanatsal ve çok daha yalın çok daha sade mesaj verebilen sinemanın başka bir versiyonudur diye düşünüyorum. Zira büyük prodüksiyonlar değildir, içerisinde kartondan sanatçılar da yoktur. Sıkıcı reklam desteğine de ihtiyaç duymaz. Ama sade içeriğiyle toplumsal, sosyal mesajlar verebilme kuvveti bana göre uzun metrajlı birçok amaçsız filmden daha yeğdir diye düşünüyorum. Kısaca sinemayı sadece bir eğlence ve boş geçirme aracı olmasından kurtaran düşünce, sinemanın bu maksadıdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ise, "Bu sene 11.sini icra ettiğimiz Kısa Film Festivalimiz nedeniyle İnönü Üniversitemizin Sinema Topluluğunu tebrik ediyorum. Haklı istikrarı için hem de her geçen gün daha da bir şeyler üzerine koyarak geliştirdiği için tebrik ediyorum. Emeği geçen başta Mevlut hocam olmak üzere İletişim Fakültesinin tüm akademik ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle yurt dışından ağırlıklı katılım olduğunu biliyorum. Yurt içinden ve yurt dışından katılan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığının desteğinden dolayı Kültür Bakanlığına teşekkür ediyorum. Tüm bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeğini esirgemeyen, ekibiyle yanımda olan Spor Kültür Sağlık Dair Başkanlığına teşekkür ediyorum. Jüri üyelerine tebrik ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından EFMÖB Çok Sesli Korosu tarafından “Dikkat Koro Çıkabilir” mini konser verildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal tarafından jüri üyeliği yapan konuklara plaket takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.

İHA