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17 Aralık 2018 Pazartesi 14:45

Kent Konseyi “Şiir ve Masal Atölyesi” Dersleri Başladı

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yapmış olduğu programlarla daha fazla insana ulaşmayı hedefleyen Kent Konseyi, öğrencilerin yazı yeteneklerini geliştirmek ve edebiyat dünyasını tanımalarını sağlamak amacıyla Yazar Nilüfer Zontul Aktaş’ın moderatörlüğünde “Şiir ve Masal Atölyesi” sınıfları açıldı.

Kent Konseyi 'Şiir ve Masal Atölyesi” Dersleri Başladı
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Kent Konseyi’nde yapılan şiir atölyesi programı ile ilgili konuşan Nilüfer Zontul Aktaş, “Şiir atölyesi programımız lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerle birlikte yürütmüş olduğumuz bir etkinliktir. Amacımız, öğrencilerin şiir yeteneğini ortaya çıkarmak ve yazıya dökmelerini sağlamak, şiire olan ilgilerini doğru kanallara aktarmak, edebiyat dünyasında yer alan şairlerin şiirlerini ve fikir dünyalarını öğrenmektir” dedi.  

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin edebiyat dünyasındaki şairleri tanımalarını sağlamış olmakla birlikte, öğrencilerinde kendilerine ait fikir dünyalarını oluşturmayı hedeflemekte olduğunu söyleyen Aktaş, “Programımızda, kitaplar ve edebi dergiler okunarak burada yer alan fikirlerin öğrenciler tarafından anlaşılması, eleştirel bakış açılarını geliştirmeleri ve düşüncelerini yazıya dökmelerini sağlamaktayız” dedi. 

“Masal Atölyesi” eğitim programı hakkında da bilgi veren Aktaş“ 11-12 yaş aralığındaki çocuklarla bu programımızda masal ve hikâye okuyup, burada yer alan kurguyu çözmelerini sağlamak, kendilerinin de hikâye kurgulama yollarını öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktayız” dedi. 

Aktaş, çocukların iç dünyasında var olan hayal dünyalarını ortaya çıkarmayı ve bunu yazıya dökmelerini sağlayarak, kalemlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek,  Masal Atölyesi programı sonunda ortaya çıkan yazıların dergide toplanacağını söyledi. 

Kent Konseyi Genel Sekreterliğinde alınan bilgiye göre “Masal Atölyesi programı için kayıtların devam ettiğini,  11-12 yaş aralığında ki çocukların kayıt için Kent Konseyine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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