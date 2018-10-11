Konya’dan film projesine destek

Konya Valisi Yakup Canpolat, tarihi beyaz perdeye aktaracak olan sinema filmi projesi ile ilgili "Konya projede üzerine ne düşerse yapacaktır" dedi.

’Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı’ sinema filmi projesi ile Türkiye’nin tanıtımına önemli bir destek vermeyi amaçlayan Yapımcı-Senarist Abdulhakim Bölükbaşı ile Şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Doğan, Konya Valisi Yakup Canpolat’ı ziyaret etti.

Projenin tanıtımı ve PR görüşmeleri kapsamında Konya’da bir çok ziyaretlerde bulunan Bölükbaşı ve Doğan’a Konya Valisi Yakup Canbolat’dan destek geldi.

Vali Canbolat, bu tarz kapsamlı projelerin Konya’nın tanıtımında çok önemli bir proje olduğunu ve bu anlamda Konya’da ki platonun ’Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı’ uluslararası sinema filmi için de genç girişimcilerin ihtiyaç duyulması halinde kullanabileceğini ifade ederek “Bu tarz projeler her açıdan desteklenmeli” dedi.

Daha önce Adıyaman’da Kaymakamlık yaptığını dile getiren Vali Canbolat ‘Gerek Malatya gerek Adıyaman olsun Türkiye’nin dört bir yanı tarihi ve kültürel miraslarla dolu sizin gibi ülkesine sahip çıkan yapımcı ve iletişim uzmanları bunu en iyi şekilde tanıtmalı, milli ve yerli duruşumuzdan taviz vermemeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Yapımcı-Senarist Bölükbaşı ise Vali Yakup Canbolat’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Temaslar çok verimli geçti”

Filmin Yapımcı- Senaristi Abdulhakim Bölükbaşı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, proje kapsamında Ankara, İzmir, Bursa, Kuşadası ve Konya’da temaslarda bulunduklarını ve bu temasların çok verimli geçtiğini söyledi. Bölükbaşı “Konya Valimize çok teşekkür ediyorum. Bizlerle değerli vaktini paylaştığı için. Ayrıca sayın valimiz uluslararası film projemiz için Konya Sanayi Odası tarafından kurulan platoyu teklif ettiler” şeklinde konuştu.

Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Doğan ise kısa bir süre Malatya’da önemli görüşmeler yapacaklarını ardından ise PR çalışmaları için İstanbul’a geçeceklerini ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)