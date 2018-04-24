“Kudüs Özgür Olmalı” şiir yarışması sonuçlandı

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, Kültür A.Ş. tarafından organize edilen ve bu yıl ki teması “Ah Kudüs” olan 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 28 Nisan-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafında “Kudüs Özgür Olmalı" konulu şiir yarışması gerçekleştirildi.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen final programına, Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Erdim, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Kudüs temalı okunan şiirlerden dolayı çok duygulandığını belirterek “Gerçekten gelecek memleketimiz için çok iyi, bu kadar kendine güvenen, özgün olan gençleri görünce çok duygulandım. Buraya gelmeden önce Konya’da Malatya kitap Fuarında herkes bahsediyordu. Kitap Fuarını düzenleyen emeği geçen Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanına ve Milli Eğitim Müdürlüğüme ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ise, “Malatya Kitap Fuarımızın 7’incisini gerçekleştiriyoruz. Malatya kitap fuarımız artık geleneksel hale geldi. 400 bin ziyaretçi ağırlayan ulusal ve uluslararası alanda büyük saygınlık kazanmış bir fuar olmasını sağlayan başta valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün büyük emekleri var. Fuarımız her geçen yıl büyüyor. Halkımızın büyük bir ilgisi var. 375 yayınevi, 320 yazar bizlerle buluşacak. Bu yıl Fuarımızın ana teması Ah Kudüs olarak belirledik” dedi.

Kudüs’ün önemini anlatan ve bilgi veren Turan, Ah Kudüs temasıyla bir araya geldiklerini ve Kudüs’ün özgürlüğünü görmeyi Yüce Allah bizlere nasip etsin temennisinde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın da, “Kitap Fuarı kapsamında Kudüs temalı şiir yarışmasında bizlere ciddi anlamda katkı sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğüne ve değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Yarışmamıza katılan herkese ve dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı. Konuşma sonrası finale kalan öğrenciler şiirlerini okudular. Okunan şiirler jüri tarafından değerlendirildi.

Kudüs Özgür Olmalı temalı liseler arası şiir yarışmasında, Tecde Anadolu lisesinden Batuhan Yılmaz birinci oldu. Sadrettin Konevi Anadolu imam Hatip lisesinden Emre Şenol ikinci ve Malatya lisesinden İklim Güllü üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler protokol tarafında ödüllerini aldı. Ayrıca, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Berber tarafında Kudüs konulu fotoğraf sergisi açıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)