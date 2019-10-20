Lütfi Özgünaydın Sevenleriyle Buluştu

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde Lütfi Özgünaydın, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD’ın davetlisi olarak Malatya’ya geldi.

Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın, MAFSAD’ta, “Çukurova- Yaşar Kemal” ve “Bir Zamanlar “ isimli gösterilerini yaptı, kitaplarını imzaladı.

“Lütfi Özgünaydın’ı Malatya’da Ağırlamak Bizler İçin Onurdur”

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan yaptığı açıklamada çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını, Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın’ı Malatya’da misafir ettiklerini, büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Usta Fotoğrafçının dolu dolu bir yaşam sürdüğünü, birçok kitap yazdığını ve bu birikimini MAFSAD’ta sevdikleriyle paylaştığını söyleyerek Özgünaydın’a ve katılımcılara teşekkür etti.

“Malatya’da Olmak Mutluluk Verici”

Etkinlik hakkında konuşan Lütfi Özgünaydın, Malatya’ya çok defa gelmek istediğini, fakat bir türlü kısmet olmadığını, MAFSAD’ın daveti karşısında çok mutlu olduğunu ve bu etkinliği kabul ettiğini söyledi. Usta Fotoğrafçı Özgünaydın: “Uzun zamandır İstanbul’da yaşıyorum. Kemaliye (Eğin)’liyim, hemşehri sayılırız. Birkaç defa Malatya’nın içinden geçtim fakat bu kadar yakın olmamıza rağmen, gelip gezme fırsatı bulamadım. Etkinlik öncesi Malatya’yı gezme fırsatım oldu. Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo ve Gramafon Müzesi, Sanat Sokağı, Battalgazi, Ulucami ve Aslantepe’yi gezdim ve buralara hayran kaldım. Fotoğraf Makinesi Müzesi düşlediğimin de ötesinde. Çok güzel hazırlanmış ve çalışan arkadaşlar çok ilgili. MAFSAD’la sürekli irtibat halinde olduklarını ve birlikte faaliyet yürüttüklerini söylediler. Bayıldım. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum” dedi.

“Yaşar Kemal, Roman Yazmamı İstedi”

Malatya’yı çok sevdiğini söyleyen Özgünaydın, MAFSAD’ta gerçekleştirdikleri etkinliğe ilginin yoğun olduğunu ve kendisinin de bu yoğun ilgiden memnun kaldığını belirtti. Programda “Çukurova-Yaşar Kemal” ve “Bir Zamanlar Kemaliye (Eğin)-Son Elli Yıl” adlı gösterileri yaptığını ifade etti ve şöyle devam etti: “Çukurova-Yaşar Kemal” adlı gösteride Yaşar Kemal’in önerisiyle Çukurova’yı çektim. Onun yaşadığı köyü (Hemite), anılarını, yazdığı yerleri ve Onun anılarında iz bırakan mekanları çekmeye çalıştım. Tabi kendisiyle de defalarca görüşüp onu tanıma fırsatı buldum. Beni tanıdıktan sonra, kendisine bıraktığım bir kitabımı okumuş ve bana “Sen kesinlikle roman yazmalısın” demişti. Koca Çınar’ın bu önerisinden sonra ben roman yazmaya başladım. Daha önce öykü ve fotoğraf kitaplarım olmuştu fakat ilk defa roman yazacaktım. Kaçamazdım çünkü bu görevi Yaşar Kemal vermişti bana. Böyle başladı roman maceram. Üçleme şeklinde yazmaya başladım. Sevda Zamanı ve Dönüş Zamanı, üçlemenin ilk iki kitabı olarak yayımlandı. Üçlemenin son kitabı da yolda. Önümüzdeki yıl okuyucuyla buluşacak inşallah. “Bir Zamanlar Kemaliye (Eğin)-Son Elli Yıl” MAFSAD’ta paylaştığım ve çok önemsediğim diğer gösterim. Bu gösteri, Eğin’in son elli yılını fotoğraflarla anlatıyor, siyah beyaz fotoğraflarla. Ve bu gösteri çok ilgi görüyor. Bir kentin hafızasını yansıtması açısından da önemli” dedi.

Etkinlikten sonra Özgünaydın’ın kitaplarına da yoğun ilgi gösteren katılımcılar, Özgünaydın’a kitap imzalatma ve onunla sohbet etmenin mutluluğuyla MAFSAD’a ve projeyi destekleyen Dışişleri Bakanlığına teşekkür ettiler.

Etkinliğin sonunda Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın’a MAFSAD Yönetim Kurulunca plaket takdim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)