MAFSAD Adıyaman’da Fotoğraf Sergisi Açtı

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize projesi çerçevesinde Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesinde “Doğa Bize Kalsın” temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Yerel kolaylaştırıcılığını Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği-AFYOL’un yaptığı sergide gençlerin proje kapsamında çekmiş oldukları fotoğraflar yer alıyor. İnsanın doğada yarattığı tahribatı ve suyun önemini anlatan bu anlamlı sergi Adıyaman dışında toplamda 10 ilde sergilenecek.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan yaptığı açıklamada proje kapsamında çekilen fotoğraflarla doğanın korunması ve suyun bilinçli kullanımı yönünde farkındalık sağlamayı hedeflediklerini ve farklı illerde düzenledikleri sergileri ziyaret edenlerden bu anlamda olumlu geribildirimler aldıklarını belirtti. Başkan Orhan sergi için destek olan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Orhan Çelik’e ve Yerel Kolaylaştırıcılık görevini üstlenen Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı Mehmet Aslan’a ve ekibine teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)