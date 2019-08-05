MAFSAD Proje Kapsamında Gençlerle Nemrut Dağı Milli Parkında

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca finanse edilen Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come and Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde Nemrut Dağı Milli Parkına gidildi.

Proje kapsamında gençler ve Mafsad Yönetim Kurulu üyelerinden Yılmaz Konuk ve Özgür Yıldız’ında bulunduğu ekip, Nemrut dağında Tümülüs ve ören yerini gezdiler ve güneşin batışını seyrettiler.

Yürüyüşe katılan Beyza Akyol yaptığı açıklamada, ‘ İlk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Nemrut Dağı Milli parkında çok güzel vakit geçirdik güzel fotoğraflar çektik. Güneşin batışını seyrederek de etkinliği tamamladık. Başta etkinliği düzenleyen Mafsad olmak üzere emeği geçen herkese bu güzel günü bizlere yaşattıkları için teşekkür ederim. Bir sonraki etkinliği sabırsızlıkla bekliyorum’ dedi.

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk ise yaptığı açıklamasında, ‘projemizde hedef kitlemiz olan gençlerimizle keyifli bir gün geçirdik. Çok yönlü bir proje yürütüyoruz. Projedeki amaçlarımız arasında gençlerimizin fotoğraf sanatına olan ilgisini arttırmakta var, projeyi gençlerimizi düşünerek oluşturduk. Bu günde Nemrut Dağı Milli parkındaydık. Önümüzdeki aylarda benzer etkinliklerimiz devam edecek’ dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)