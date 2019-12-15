MAFSAD Şanlıurfa’da Fotoğraf Sergisi Açtı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında desteklenen, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından yürütülen Come and Join Us/Gel Katıl Bize Projesi çerçevesinde Şanlıurfa’da ‘Doğa bize kalsın’ temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışına Elbirliği Derneği Başkanı Handan Karataş, Eğitimci Yazar Mehmet Sarmış, Urfa Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Bünyamin Çadırcı, Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Akbaş ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformundan Yusuf Mert, Suriyeli Öğretmenler Sendikası Başkanı Hasan Elberri ve MAFSAD’ı temsilen Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk katıldı.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı-ŞURKAV Sergi Salonunda açılan sergide gençlerin ve MAFSAD üyelerinin çekmiş olduğu fotoğraflar yer alıyor. MAFSAD Başkan Yardımcısı Yılmaz Konuk yapmış olduğu açıklamada proje kapsamında gençlerin çektiği fotoğraflarla, İnsanın doğa ve çevrede verdiği zararları anlatmaya çalıştıklarını, suyun canlılar için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)