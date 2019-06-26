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26 Haziran 2019 Çarşamba 11:09

MAFSAD, Ulusal Fotoğraf Çalıştayı Düzenliyor

Yerel STK’lar Hibe Programı çerçevesinde Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından da desteklenen Come And Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi bünyesinde Ulusal Fotoğraf Çalıştayı düzenleniyor.

MAFSAD, Ulusal Fotoğraf Çalıştayı Düzenliyor
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30 ilden 30 fotoğraf derneği temsilcisi ve Ülkemizin çeşitli Üniversitelerinden Akademisyenler ve fotoğraf sanatçıları olmak üzere toplamda 80 kişinin katılacağı Ulusal Fotoğraf Çalıştayı Türkiye’de yapılan en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri olacak.

''Sivil Toplum Örgütleri Olarak Fotoğraf Dernekleri'' konulu Çalıştay'da fotoğraf derneklerinin işlevi, sorunları birçok alt başlık altında tartışılacak.

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, Arapgir’de yapılacak olan bu Çalıştay’ın Arapgir’e ve Malatya’ya değer katacağını söyledi. Çalıştay'da 20 bildirinin sunulacağını ve bunların tartışılarak sonuçlarının kitap halinde yayınlanacağını belirten Koordinatör Konuk, Çalıştay’ın 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacağını sözlerine ekledi.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan da, bu çalıştayı çok önemsediklerini ve Türkiye’nin birçok fotoğraf derneğine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya gibi büyük illerin de içerisinde bulunduğu toplamda 30 ilden 30 fotoğraf derneğine ulaştıklarını ve bu Çalıştaya davet ettiklerini söyleyen Başkan İnan Orhan, güçlü sivil toplumu yaratmak ve geliştirmek için bu tür organizasyonların Yerel Yönetimler tarafından da desteklenerek etkisinin artırılması gerektiğini söyledi.

Başkan İnan Orhan, Çalıştay için desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığına, Merkezi Finans ve İhale Birimine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonuna ve ev sahipliğinden dolayı Arapgir Belediyesine teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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