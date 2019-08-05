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05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:54

MAGEF 16. Kitap Okuma Etkinliğini Arapgir’de Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu ‘Gençler Kitap Okumada Buluşuyor’ kapsamında 16. etkinliği Arapgir ilçesinde düzenledi.

MAGEF 16. Kitap Okuma Etkinliğini Arapgir'de Düzenledi
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MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz Kitap Okuma etkinliği ile ilgili şunları söyledi: “Malatya Gençlik Federasyonu olarak Malatya’da kitap okuma seferberliği başlattık. ‘Gençler Kitap Okumada Buluşuyor’ kapsamında 16. etkinliği Malatya Arapgir ilçesinde gerçekleştirdik. Kitap okuma etkinliğinde görev alan gençler aynı zamanda Arapgir ilçesinin tarihi yerlerinde gezme fırsatı buldular. Malatya merkez ve tüm ilçelerde kitap okuma etkinliğimiz devam edecektir. Kitap okumada toplam 44 etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. 7’den 77’ye herkesin günde en az 44 dakika kitap okumasını tavsiye ediyoruz. Malatya Gençlik Federasyonu olarak Amaçlarımız toplumumuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Malatya Gençlik Federasyonu olarak ‘Gençler Kitap Okumada Buluşuyor’ kapsamında 16. etkinliğini Malatya’mızın Arapgir ilçesinde düzenledik’’ dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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